Crans-Montana (VS): Vallese vieta fuochi d’artificio all’interno

Keystone-SDA

Due settimane dopo l'incendio nel bar Le Constellation di Crans-Montana (VS), oggi il Consiglio di Stato vallesano ha deciso di vietare l'uso di articoli pirotecnici all'interno di esercizi pubblici.

1 minuto

(Keystone-ATS) Ha anche stabilito che alle vittime del rogo sarà concesso un aiuto finanziario urgente, indica un comunicato odierno della Cancelleria dello Stato.

Dopo il sinistro, che ha causato 40 morti e 116 feriti, il Canton Vaud ha già deciso la settimana scorsa di vietare qualsiasi dispositivo pirotecnico nei locali pubblici.

Il governo vallesano oggi ha inoltre stanziato un fondo per le vittime. Per ogni ricoverato in ospedale e per ogni morto sarà messo a disposizione un importo forfettario di 10’000 franchi, precisa la nota.

Su richiesta di persone che desiderano aiutare finanziariamente le vittime, l’esecutivo ha aperto un conto destinato a raccogliere donazioni da privati e organizzazioni. Tutto il denaro sarà versato a una fondazione indipendente che deve ancora essere costituita.