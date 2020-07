Crealogix taglia il 10% dell'organico

Crealogix vuole snellire le strutture. KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA BELLA sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 luglio 2020 - 14:00

(SDA-ATS)

Ristrutturazione in vista per Crealogix: il gruppo zurighese specializzato nei programmi informatici per le aziende finanziarie taglierà di circa il 10% il suo organico, che comprende circa 700 dipendenti a livello mondiale.

L'obiettivo è snellire i processi aziendali, unificare le piattaforme dei prodotti e rendere più slanciata l'organizzazione, spiega la società in un comunicato odierno. L'impresa punta fra l'altro a offerte maggiormente standardizzate e ad aprirsi a nuovi mercati in Asia.

Crealogix ha reso noto anche i dati provvisori relativi al suo esercizio 2019/2020, che si è chiuso a fine giugno con un fatturato di 104 milioni di franchi, in progressione dell'1,7% rispetto allo stesso periodo del 2019 (+3,9% in valute locali). Il risultato operativo a livello Ebitda si è attestato a -4,6 milioni, a causa di accantonamenti di 7 milioni per la prevista ristrutturazione, che - così confidano i vertici - avrà poi effetti positivi sui successivi esercizi.

Fondata nel 1996 e quotata alla borsa svizzera, Crealogix sviluppa soluzioni digitali per banche, amministratori patrimoniali e altre società attive nella finanza. Si definisce fra le prime 100 realtà elvetiche attive nel comparto fintech.