Credit Suisse pronta ad acquisizioni, specie nel private banking

Pronti ad acquistare altre aziende. KEYSTONE/URS FLUEELER sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 novembre 2020 - 14:00

(Keystone-ATS)

Credit Suisse pronta ad ampliare ulteriormente le sue attività con clienti facoltosi. "Siamo anche sempre aperti e opportunisti nell'esplorare le opportunità di acquisizione, soprattutto nel private banking", ha affermato oggi il Ceo Thomas Gottstein.

L'essenza della strategia della banca consiste comunque nel migliorare ulteriormente il rendimento del capitale proprio, ha spiegato il manager in una conferenza online organizzata da Bloomberg e di cui riferisce l'agenzia di stampa Reuters. "La nostra strategia si basa principalmente sulla crescita organica piuttosto che su quella inorganica", puntualizza il 56enne.

Gottstein si è detto anche ottimista sull'andamento degli affari nel prossimo anno. Il momento appare propizio per Credit Suisse, almeno a giudicare dall'evoluzione del titolo in borsa: in una settimana l'azione - che in precedenza non aveva brillato - è salita del 14%.