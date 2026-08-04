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Crediti al consumo: è record di richieste respinte, una su tre

banconota
Keystone-SDA

Nel 2025 oltre una richiesta di credito al consumo su tre, il 37,0%, è stata respinta dagli istituti per problemi di solvibilità: si tratta di un valore record, che corregge ulteriormente al rialzo il primato del 35,5%, dell'anno precedente.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il dato è stato diffuso oggi dal portale di confronti Kreditvergleich.ch, che si rifà a informazioni della Zentralstelle für Kreditinformationen (ZEK), centrale per la raccolta di informazioni sull’affidabilità creditizia di persone fisiche e giuridiche.

Allo stesso tempo, il volume complessivo dei contratti di credito al consumo in corso è diminuito ancora, scendendo per la prima volta dal 2021 sotto i 4 miliardi di franchi (-3,9% a 3,99 miliardi). E anche il numero di contratti stipulati è sceso (-1,7% a 116’700). Tutto questo dimostra che gli istituti continuano ad adottare un approccio molto selettivo nella concessione dei crediti al consumo”, afferma Joachim Kölmel, esperto di Kreditvergleich.ch, citato in un comunicato.

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