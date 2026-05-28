Cremlino, “non tutti prendono su serio minacce Mosca su Kiev”

Keystone-SDA

Non tutti prendono sul serio gli avvertimenti di Mosca sui piani di colpire le infrastrutture del complesso militare-industriale di Kiev. Lo ha dichiarato ai giornalisti il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov.

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(Keystone-ATS) “Non tutti li prendono sul serio, no”, ha ribadito il portavoce del Cremlino, citato da Tass.

Intanto, il responsabile delle Nazioni Unite per i diritti umani ha messo in guardia contro una “pericolosa escalation” in Ucraina e contro le minacce di Mosca di intensificare gli attacchi, esortando entrambe le parti a tornare al tavolo dei negoziati. “Esorto vivamente alla moderazione. Riprendete i negoziati e ponete fine alle sofferenze”, ha affermato Volker Turk in una dichiarazione, aggiungendo che il numero di civili uccisi nei primi quattro mesi del 2026 è stato superiore del 21% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Dal canto suo, il ministro degli Esteri belga Maxime Prévot a margine della riunione dell’Ue a Cipro, ha dichiarato. “Dobbiamo cogliere l’occasione offerta dalla decisione degli Stati Uniti di sospendere il proprio coinvolgimento nel processo negoziale tra Ucraina e Russia per sederci finalmente al tavolo delle trattative: è davvero importante perché non discuteremo solo del futuro delle nostre relazioni con l’Ucraina e la Russia, ma anche dell’architettura globale della sicurezza europea. È fondamentale essere presenti al tavolo e agire, non limitarsi a stare a guardare”.

“E penso – ha aggiunto Prévot – che dobbiamo discutere del contenuto del potenziale processo negoziale. Che tipo di progetto può proporre l’Ue al tavolo delle trattative? E dobbiamo anche individuare qualcuno che incarni il messaggio europeo”.