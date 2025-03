Cremlino, ‘finora nessun accordo specifico’

Il portavoce del presidente russo Vladimir Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che i colloqui tra Usa e Russia svoltisi ieri a Riad erano di natura tecnica e che il loro contenuto "non sarà sicuramente reso pubblico". Lo riporta l'agenzia Tass.

(Keystone-ATS) Peskov ha affermato che “non c’è nessun accordo specifico finora”, riporta Interfax.

Un incontro trilaterale di rappresentanti di Mosca, Washington e Kiev non è all’ordine del giorno, ha aggiunto Peskov, come riporta Tass. “No, non ci sono ancora discussioni in merito a tale incontro”, ha detto.

Peskov ha anche detto che “finora non ci sono piani per una conversazione ai massimi livelli” tra Russia e Usa. “Se necessario, si sa, si svolgeranno in modo abbastanza rapido ed efficiente”, ha precisato.

Il portavoce di Putin – secondo quanto riporta l’agenzia Interfax – ha poi dichiarato che “i risultati dei negoziati russo-americani a lungo termine” svoltisi ieri a Riad “sono stati riportati nelle capitali” e “ora vengono analizzati”.