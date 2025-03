Cremlino, ‘Macron vuole che la guerra continui’

Keystone-SDA

Il Cremlino ha accusato oggi Emmanuel Macron di volere "la continuazione della guerra", dopo il discorso pronunciato ieri in cui il presidente francese denunciava una minaccia russa all'Europa intera e proponeva di estendere l'ombrello nucleare francese al continente.

3 minuti

(Keystone-ATS) “Questa è già una retorica nucleare, una pretesa di leadership nucleare in Europa che è molto, molto aggressiva”, ha affermato il portavoce Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti.

Le affermazioni del presidente francese Emmanuel Macron sul nucleare pongono una minaccia alla Russia, ha affermato dal canto suo il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, citato dalla Tass.

“Certo che è una minaccia – ha detto Lavrov rispondendo a una domanda in merito durante una conferenza stampa – Se (Macron) ci vede come una minaccia e (…) dice che è necessario prepararsi a usare armi nucleari contro la Russia, certamente questa è una minaccia”.

Il Cremlino boccia anche l’idea del presidente francese di schierare forze europee in Ucraina “una volta firmata la pace. “Abbiamo letto le parole del presidente francese secondo cui intende schierare un contingente in Ucraina dopo il cessate il fuoco. In realtà, stiamo parlando di uno schieramento di confronto di un contingente effimero”, ha detto Peskov.

Lavrov ha invece dichiarato che un’eventuale presenza di soldati europei in Ucraina “significherebbe non un presunto coinvolgimento ibrido, ma diretto, ufficiale, aperto dei Paesi Nato nella guerra contro la Russia” e che “ciò non può essere permesso”. Il ministro ha inoltre sottolineato che Mosca non vede “spazio per un compromesso” su un eventuale dispiegamento di un contingente di “peacekeeper” europeo in Ucraina.

Macron “disconnesso dalla realtà”

In precedenza, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, aveva affermato che Macron fa “ogni giorno dichiarazioni che contraddicono le sue dichiarazioni precedenti” e mostra così di essere “disconnesso dalla realtà”.

Zakharova aveva poi definito Macron un “Ole-Lukoye atomico”, riferendosi alla sua proposta di fornire un ombrello nucleare all’Europa, paragonandolo al personaggio di una fiaba di Hans Christian Andersen che apre un ombrello sui bambini mentre dormono. Un personaggio il cui nome è tradotto in italiano con Ole Chiudigliocchi.

“Ho ascoltato tutto questo, l’ho guardato e ho capito chi mi ricorda, un Ole-Lukoye atomico” , ha detto alla Tass la portavoce. “Anche lui – ha aggiunto – sta cercando di aprire un ombrello, solo che è nucleare, sull’Europa”.

Nella fiaba di Andersen, Ole-Lukoye (o Ole Chiudigliocchi) apre un ombrello colorato sui bambini buoni che dormono, e che così possono sognare. Mentre apre un ombrello senza disegni sui bambini che sono stati cattivi, e che così dormono un sonno privo di sogni.