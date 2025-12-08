Cremlino, ‘non previsto vertice con Trump prima del 2026’

Keystone-SDA

Non è in preparazione un nuovo vertice fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin prima del 2026.

(Keystone-ATS) Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Interfax. Il portavoce ha aggiunto che Mosca non è ancora a conoscenza dei colloqui svoltisi in Florida tra delegazioni statunitense e ucraina.

Finora, niente di simile è in discussione”, ha sottolineato Peskov, riferendosi a un eventuale vertice entro la fine dell’anno, in un’intervista alla televisione russa Primo Canale, ripresa dall’agenzia Tass. “Un incontro – ha aggiunto il portavoce di Putin – deve essere preparato, e deve produrre risultati. E per produrre risultati, prima deve essere svolto un lavoro a livello di esperti. Ciò che è già in corso”.