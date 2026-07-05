Cremlino, ‘Putin sente Trump, focus sull’Ucraina’

Keystone-SDA

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Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Lo ha reso noto il Cremlino, precisando che i due leader hanno discusso della situazione in Ucraina in vista del vertice Nato ad Ankara.

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(Keystone-ATS) “I presidenti hanno naturalmente affrontato la questione di una soluzione in Ucraina, tenendo conto in particolare della prossima partecipazione di Donald Trump al vertice Nato in Turchia, il 7 e l’8 luglio”, ha dichiarato Yuri Ushakov, consigliere del Cremlino per la politica estera, citato dall’agenzia di stampa Ria Novosti.

La conversazione è stata professionale e molto costruttiva, ha precisato il consigliere presidenziale. “La conversazione, che era già la quarta quest’anno, è stata naturalmente non solo formale, ma anche professionale e molto costruttiva”, ha detto Ushakov ai giornalisti. Putin ha ricordato al tycoon che ha un invito permanente a visitare la Russia.