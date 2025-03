Le pressioni dell’amministrazione Trump sulla scienza raggiungono la Svizzera

Manifestazione di protesta al Lincoln Memorial di Washington, DC, il 7 marzo 2025. La manifestazione è stata indetta contro i tagli alle agenzie federali e alla ricerca medica proposti dall'amministrazione del presidente degli Stati Uniti. Keystone-SDA

L'amministrazione Trump ha inviato un questionario al Politecnico federale di Zurigo (ETHZ), chiedendogli di dimostrare come i progetti finanziati dagli Stati Uniti siano in linea con le nuove “linee guida politiche” di Washington. Si ritiene che le parti dei progetti che riguardano il clima o la diversità, l'uguaglianza e l'inclusione (DEI) siano nel mirino degli Stati Uniti. Ecco cosa c'è da sapere.

10 minuti

Simon Bradley

Sono un giornalista specializzato in clima e scienza/tecnologia. Mi interessano gli effetti del cambiamento climatico sulla vita quotidiana e le soluzioni scientifiche. Nato a Londra, ho la doppia cittadinanza svizzera e britannica. Dopo aver studiato lingue moderne e traduzione, mi sono formato come giornalista e sono entrato a far parte di swissinfo.ch nel 2006. Le mie lingue operative sono l'inglese, il tedesco, il francese e lo spagnolo. Altre lingue: 2 English en Trump administration pressure on scientists reaches Switzerland originale Di più Trump administration pressure on scientists reaches Switzerland

Русский ru Трамп ужесточает контроль над наукой — затронута и ВТШ Цюриха Di più Трамп ужесточает контроль над наукой — затронута и ВТШ Цюриха

Cosa ha chiesto l’amministrazione Trump al Politecnico di Zurigo?

Il 16 marzo il Politecnico di Zurigo (ETHZ) ha confermato alla NZZ am Sonntag di aver ricevuto un questionario dalle autorità statunitensi che chiedevano informazioni sulle sue ricerche finanziate dagli USA.

“Il Politecnico di Zurigo sta ancora valutando, in consultazione con le altre università svizzere, come rispondere al questionario”, ha dichiarato il suo portavoce Christoph Elhardt a SWI swissinfo.ch.

L’ateneo si rifiuta di rivelare quali progetti specifici siano coinvolti per proteggere le persone interessate. Dice anche di non poter rendere pubblica il questionario “confidenziale” né fornire ulteriori dettagli, se non dire che “riguarda principalmente questioni relative al rispetto delle linee guida politiche della nuova amministrazione statunitense”.

Sulla base di esperienze simili in altri Paesi (vedi sotto), è probabile che alcune delle domande tocchino le questioni di genere, diversità e clima, che sono nel mirino del presidente degli Stati Uniti. Nelle ultime settimane sono circolati sui social media estratti di sondaggi simili, con domande come: “Può confermare che questo non è un progetto sul clima o sulla ‘giustizia ambientale’ o che non include elementi di questo tipo?”.

Sono interessate altre università svizzere?

Finora nessun altro istituto superiore in Svizzera ha riferito di aver ricevuto richieste simili. Ma è probabile che anche altre università svizzere che ricevono finanziamenti dagli Stati Uniti ne ricevano uno in futuro, secondo Luciana Vaccaro, presidente di swissuniversities, la conferenza dei rettori delle università elvetiche.

Vaccaro ha espresso le sue preoccupazioni sull’iniziativa statunitense alla Radiotelevisione della Svizzera italiana RSI Collegamento esternola scorsa settimana. “Ciò che mi preoccupa è che il Governo americano stia cercando di portarci a un livello che non ci compete”, ha detto, aggiungendo che la scienza “non è un partito politico”.

Alcune personalità politiche svizzere hanno criticato la mossa degli Stati Uniti.

“Nel nostro Paese prevalgono la libertà di ricerca e il principio della parità di diritti per tutti. Se gli Stati Uniti vogliono limitarli, non possiamo e non dobbiamo accettarlo”, ha dichiarato alla NZZ la politica del PLR (destra) Simone de Montmollin, presidente della Commissione parlamentare della scienza, dell’istruzione e della cultura. “Se questa pratica assume dimensioni più ampie, allora la politica deve intervenire”, ha dichiarato.

Quanto ricevono le università svizzere in termini di finanziamenti dal Governo degli Stati Uniti?

Negli ultimi 10 anni, le ricercatrici e i ricercatori dell’ETHZ hanno ricevuto 2,5 milioni di franchi svizzeri all’anno in finanziamenti governativi statunitensi. L’università ha attualmente 14 progetti di ricerca in corso finanziati in questo modoCollegamento esterno. Secondo le informazioni fornite dall’ateneo, essi coprono un’ampia gamma di argomenti, tra cui progetti specialistici sulla salute. Un progetto, ad esempio, è finanziato dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) statunitense, che di recente ha dovuto affrontare tagli massicci nell’ambito dell’epurazione delle agenzie federali da parte dell’amministrazione Trump.

Altri sviluppi

Altri sviluppi I tagli ai fondi USA per la ricerca biomedica minacciano anche la Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al L’amministrazione Trump ha sconvolto il sistema di finanziamenti del National Institutes of Health. Quali conseguenze per la ricerca biomedica in Svizzera? Di più I tagli ai fondi USA per la ricerca biomedica minacciano anche la Svizzera

Da parte sua, il Politecnico federale di Losanna (EPFL) ha concluso l’anno scorso cinque accordi di sovvenzione con Washington per un valore di 1,2 milioni di franchi. I fondi provengono dalle agenzie di ricerca dell’aeronautica e dell’esercito statunitensi e dal Dipartimento dell’energia. L’EPFL ha inoltre in corso sovvenzioni con la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), i National Institutes of Health (NIH) e l’Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA).

Progetti finanziati dagli Stati Uniti sono in corso anche in altre università elvetiche. Ce ne sono cinque a Basilea, incentrati sulla ricerca medica di base, e 15 a Berna, per un valore di 13 milioni, nei settori della ricerca biomedica e della ricerca spaziale, finanziati dall’NIH, dal Dipartimento della difesa degli Stati Uniti e dall’Air Force Office of Scientific Research (AFOSR). L’Università di Zurigo afferma di ricevere circa 1 milione di franchi all’anno dall’NIH. L’Università di Ginevra dichiara dal canto suo di avere sette progetti in corso finanziati nel settore biomedico per un valore di 2,5 milioni di dollari.

“Per il momento non abbiamo alcuna indicazione che i finanziamenti possano essere tagliati”, ha dichiarato a SWI swissinfo.ch il portavoce dell’Università di Ginevra Antoine Guenot.

Quali altri Paesi sono stati colpiti dall’iniziativa di Trump?

Le migliori università australiane hanno dichiarato il 13 marzo Collegamento esternoche l’amministrazione Trump ha tagliato i finanziamenti ad alcuni dei suoi ricercatori e ha chiesto ad altri che ricevono sostegno finanziario da Washington di dimostrare che il loro lavoro è allineato con gli interessi statunitensi attraverso un sondaggio. Il Gruppo degli Otto (Group of Eight), una coalizione delle università australiane a più alta concentrazione di ricerca, ha dichiarato che l’azione potrebbe mettere a repentaglio la ricerca medica e di difesa cruciale nel Paese.

Con la nostra app SWIplus, riceverete ogni giorno le notizie più rilevanti dalla Svizzera, le ultime edizioni delle trasmissioni d’informazione della RSI Telegiornale e Modem, nonché una panoramica personalizzabile dell’attualità dei Cantoni di vostra scelta. Qui trovate ulteriori informazioni sull’app.

Gli Stati Uniti sono il principale finanziatore estero della ricerca in Australia. Secondo le stime dell’Accademia australiana delle scienze (AAS), nel 2024 i finanziamenti governativi statunitensi sono ammontati a 386 milioni di dollari.

Il 18 marzo l’Associazione canadese dei docenti universitari (CAUT), che rappresenta 72’000 membri del personale accademico e professionale di oltre 125 università e college, ha fatto sapere Collegamento esternoche anche ai ricercatori e alle ricercatrici che lavorano a progetti finanziati interamente o in parte da agenzie federali americane è stato inviato un lungo questionario per determinare in che modo il loro lavoro si allinei con l’agenda “America First” di Trump. Il questionario comprendeva, tra l’altro, domande sulla giustizia ambientale, sugli elementi DEI e sull’“aumento dell’influenza americana a livello globale”.

Anche l’Università di Wageningen, nei Paesi Bassi, avrebbe ricevuto questionari da parte di WashingtonCollegamento esterno. Ai ricercatori è stato consigliato di non rispondere. L’Università dei Paesi Bassi (UNL) dichiara di tenere sotto controllo la situazione.

E ora che sta succedendo?

Le richieste internazionali da parte dell’amministrazione statunitense arrivano mentre migliaia di persone che si occupano di ricerca e che sostengono la scienza negli Stati Uniti e in Europa hanno protestato sotto lo slogan “Stand Up for Science” (trad. “Difendiamo la scienza”) Collegamento esternoil 7 marzo contro le azioni intraprese dall’amministrazione per tagliare la forza lavoro scientifica degli Stati Uniti e per ridurre la spesa per la ricerca in tutto il mondo. Da quando si è insediato a gennaio, Trump e la sua squadra hanno licenziato migliaia di persone impiegate nelle agenzie scientifiche statunitensi. L’amministrazione ha anche tentato di congelare le sovvenzioni per la ricerca presso le agenzie che finanziano la scienza, tra cui la National Science Foundation.

I licenziamenti sono stati presentati come parte di una spinta più ampia a ridurre la forza lavoro federale civile, che conta 2,3 milioni di persone, a risparmiare denaro e a renderla più efficiente. Ma il Governo statunitense ha anche altri obiettivi: frenare la ricerca sulla diversitàCollegamento esterno, su alcuni vaccini Collegamento esternoe sulle cause umane del cambiamento climatico.

Trump, che ha definito il cambiamento climatico una bufala, nel suo primo mandato presidenziale ha annullato più di 100 leggi ambientali. Ha fatto una campagna elettorale con la promessa di “drill, baby, drill” (trivellare, baby, trivellare”) e ha giurato di alleggerire le normative sulle aziende di combustibili fossili. Nel suo secondo mandato, nell’ambito di un piano di smantellamento delle iniziative a favore dell’ambiente e contro il cambiamento climatico avviato sotto l’ex presidente BidenCollegamento esterno, Trump ha congelato i fondi per i programmi climatici e altre spese ambientali, ha licenziato le scienziate e gli scienziati che lavorano per il National Weather Service e ha tagliato il sostegno federale alle energie rinnovabili.

Questa settimana il New York Times ha riportato i piani dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente (EPA) per eliminare il suo ufficio di ricerca scientifica e licenziare più di 1’000 scienziati, scienziate e altri dipendenti. L’amministrazione Trump ha anche eliminato le menzioni del cambiamento climatico e del riscaldamento globale dai siti web governativi Collegamento esternoe ha ordinato di fermare i programmi che fanno riferimento alla DEI.

Articolo a cura di Veronica De Vore/dos

Tradotto con DeepL/mrj