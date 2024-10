Meteorologia avversa: il Vallese allenta i requisiti per la qualità del vino

A causa del tempo piovoso di quest'anno, il Canton Vallese ha allentato i requisiti per il marchio di qualità DOC del vino prodotto nella regione. Una misura che in altri cantoni non prendono minimamente in considerazione.

Per produrre un vino DOC (con denominazione di origine controllata), quindi più costoso ed esclusivo, le uve devono contenere una quantità minima di zucchero. Tuttavia, a causa del maltempo, quest’anno non raggiungono – se non a malapena – il contenuto zuccherino richiesto per il vino DOC. Il Canton Vallese sta quindi cambiando le regole, abbassando il limite di zucchero richiesto.

Ciò significa che i viticoltori possono etichettare il vino come DOC, nonostante tutto. Ma è legittimo? Oppure un vino di qualità inferiore può così essere venduto come prodotto di qualità?

Una cosa è chiara: il Canton Vallese non sta facendo nulla di irregolare. Le autorità sono autorizzate a ridurre la quantità minima di zucchero che un’uva deve contenere per produrre un vino DOC.

Aiutare i viticoltori

Tuttavia, questo non è mai accaduto nei 25 anni in cui Claude Crittin lavora nel settore vinicolo, afferma il presidente dell’Associazione dei cantinieri vallesani. Crittin sottolinea: “Il fatto che ora si possano lavorare uve con un contenuto zuccherino più basso del solito non significa che frutti inferiori finiscano in una bottiglia di vino DOC di alta qualità”. Il maltempo fa sì che il vino sia meno forte, ma più saporito, precisa.

La misura straordinaria adottata dal Cantone per adeguare i requisiti del marchio di qualità DOC protegge i guadagni dei viticoltori vallesani. Crittin spiega: “I viticoltori non sono responsabili del maltempo, in questo modo non subiscono conseguenze in termini di prezzo”.

Turgovia e Sciaffusa agiscono diversamente

Una misura come quella introdotta nel Canton Vallese, i Cantoni di Turgovia e Sciaffusa non la contemplano minimamente, afferma Hansueli Pfenninger, responsabile del dipartimento viticolo di entrambi i Cantoni. “La qualità dei vini ha la massima priorità”. I viticoltori lo sanno, dice Pfenninger che avrebbe dei dubbi prodotto se il contenuto zuccherino dell’uva fosse troppo basso.

In Turgovia e Sciaffusa, il vino verrebbe di conseguenza declassato, dice Pfenninger. “Verrebbe venduto come vino locale e non commercializzato con il marchio di qualità DOC”.

Tutti i cantoni vinicoli hanno le proprie regole per i vini DOC. In Vallese, le condizioni saranno riviste l’anno prossimo, dice Crittin.

