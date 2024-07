Perché le donne anziane sono le più colpite dalle ondate di calore mortali

Le anziane sono particolarmente vulnerabili alle canicole estreme. Lynchpics / Alamy Stock Photo

Gli Stati Uniti, l’India e altre parti del mondo sono state colpite da ondate di calore particolarmente violente, che si rivelano letali soprattutto tra le persone anziane, in particolare se donne. La questione è stata al centro di una storica sentenza sulla responsabilità della Svizzera nella gestione del cambiamento climatico. Ma che cosa c’è dietro?

Il 2023 è stato l’anno più caldo mai registrato e forse anche l’estate più calda degli ultimi duemila anni, secondo una recente ricercaCollegamento esterno. La Svizzera non è nuova alle ondate di calore, tra le estati torride del 2003, 2015, 2018 e 2019, e le ondate di calore record del 2022 e 2023.

Secondo il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCCCollegamento esterno), l’aumento delle temperature provocato dall’essere umano ha reso le ondate di caldo sempre più intense e frequenti. I soggetti più vulnerabili sono le persone anziane (in particolare se over 75), le donne e chi soffre di malattie croniche, soprattutto quando le temperature superano i 30 °C.

Il tema delle donne anziane e delle ondate di calore è stato al centro della storica sentenza della Corte europea dei diritti umani sul clima emessa ad aprile contro la Svizzera. Il tribunale di Strasburgo ha stabilito che, non affrontando adeguatamente la crisi climatica, Berna ha violato i diritti umani delle donne riunite nell’associazione elvetica Anziane per il clima. Nei documenti presentati alla Corte, le anziane querelanti hanno denunciatoCollegamento esterno i problemi di salute aggravati dal caldo improvviso e l’impatto che hanno sulla loro vita.

Nella sua decisione, il tribunale ha riconosciuto che le donne di una certa età hanno maggiori probabilità di morire a causa delle ondate di calore e che in Svizzera questo effetto è aggravato dalle deboli politiche climatiche locali. Ma a cosa è dovuto esattamente il maggiore rischio di mortalità da caldo nelle donne anziane?

Le donne sudano meno e sono più attive

Nel 2022, in Svizzera, sono stati registrati circa 500 decessi dovuti al caldo, più di quelli causati dagli incidenti stradaliCollegamento esterno. Tutte le vittime avevano più di 75 anni e il 60% era di sesso femminile.

Contenuto esterno

L’associazione Anziane per il clima ha citato una ricercaCollegamento esterno che evidenzia i maggiori rischi per la salute delle donne sopra una certa età. Uno studio del 2022 dell’Istituto di salute pubblica e tropicale (Swiss TPH), ad esempio, ha dimostrato che le svizzere di età superiore ai 75 anni sono quelle più a rischio di morire per il caldo: il rischio aumenta del 27% (31% per le donne di età superiore agli 85 anni) se la temperatura va da 22 a 33 °C. Per gli uomini, invece, il rischio aumenta del 21% tra 75 e 84 anni e del 16% sopra gli 85 anni.

La ricerca suggerisce che l’elevata mortalità delle donne durante la stagione calda sia imputabile a diversi fattori.

In uno degli studi più completi sull’argomento, pubblicato nel 2021Collegamento esterno, ricercatori e ricercatrici della Vrije Universiteit Amsterdam hanno individuato delle possibili cause. Tra queste vanno citate le differenze nella sudorazione (poiché le donne sudano meno e disperdono meno calore), così come il maggiore stress sul sistema cardiovascolare femminile provocato dal caldo e le differenze di altezza e peso che influenzano la capacità di diffondere il calore in tutto il corpo.

Stress termico Lo stress da calore può provocare vari sintomi, da piccole bolle rossastre sulle mani allo svenimento. In casi estremi, se la temperatura corporea supera i 39 °C, si può arrivare al colpo di calore, che può causare l’ingrossamento del cervello e di altri organi interni o aggravare malattie cardiovascolari e respiratorie, fino a risultare fatale. Nonostante questo, molte persone sembrano non essere consapevoli di quanto possa risultare pericoloso il caldo estremoCollegamento esterno.

Martina Ragettli, che studia gli effetti del caldo sulla saluteCollegamento esterno presso lo Swiss TPH, ritiene che ci siano diverse spiegazioni per l’elevata mortalità femminile dovuta al caldo.

“I meccanismi fisiologici di regolazione della temperatura corporea variano tra uomini e donne. Ad esempio, le donne spesso hanno una minore capacità di sudare e un minor livello di acclimatamento”, afferma a SWI swissinfo.ch.

Con l’avanzare dell’età, poi, è più probabile che si ritrovino a vivere da sole, senza nessuno che ricordi loro di idratarsi. Inoltre, tendono ad avere redditi più bassi e a trascorrere più tempo all’aperto rispetto agli uomini.

Contenuto esterno

Una questione aperta

Ana Vicedo-Cabrera dirige il gruppo sui cambiamenti climatici e la salute presso l’Istituto di medicina sociale e preventiva (ISPM) dell’Università di Berna. A suo avviso, le cause del maggior rischio di mortalità sono “ancora una questione aperta”.

“Secondo alcuni studi, le donne potrebbero essere più vulnerabili al caldo a causa di processi fisiologici”, spiega a SWI swissinfo.ch. Inoltre, sottolinea, alcune ricercheCollegamento esterno citano le variazioni della temperatura corporea delle donne durante il ciclo mestruale e la menopausa tra i fattori che possono influenzare la loro capacità di regolare il calore.

Un altro fattore di vulnerabilità, però, è che le donne anziane conducono uno stile di vita più attivo rispetto agli uomini e sono quindi più esposte alle alte temperature estive, dice Vicedo-Cabrera.

Allo stesso tempo, l’aspettativa di vita femminile è più alta di quella maschile (in Svizzera è di 85 anni per le donne, 81 per gli uomini) “per cui è normale che ci siano più donne a rischio”, ha aggiunto.

Clicca sui pulsanti arancioni qui sotto per confrontare i dati sulla mortalità dovuta al caldo nelle diverse fasce d’età.

Contenuto esterno

A prescindere dalle ragioni, gli effetti delle ondate di calore possono essere devastanti. Un’analisi epidemiologica comparativa pubblicata su Nature MedicineCollegamento esterno lo scorso anno stima che l’ondata di calore che ha colpito l’Europa nel 2022 abbia fatto il 63% in più di vittime tra le donne rispetto agli uomini. Il numero di decessi e il tasso di mortalità da caldo aumentano fortemente con l’età.

I Paesi mediterranei (Italia, Grecia, Spagna e Portogallo) hanno registrato i tassi di mortalità più elevati rispetto alla popolazione. In cifre assolute, il maggior numero di morti da caldo spetta a Italia, Spagna e Germania, che hanno fatto registrare rispettivamente 18’010, 11’324 e 8’173 decessi.

Le cifre per la Svizzera sono inferiori e paragonabili a quelle di Paesi Bassi, Belgio e Austria. I tassi di mortalità da caldo tra la popolazione elvetica si sono attestati a circa un terzo della media europea.

Contenuto esterno

Nel complesso, in tutti i Paesi, ricercatori e ricercatrici hanno osservato una maggiore vulnerabilità al caldo tra le donne, in particolare nelle fasce di età 65-79 e 80+, dove i tassi di mortalità legati al caldo sono stati superiori rispettivamente del 6% e del 27% rispetto alle controparti maschili. Al contrario, i decessi legati al caldo sono stati maggiori negli uomini di età compresa tra 0 e 64 anni (+ 43%). Tutti i Paesi mediterranei sopra citati hanno registrato i tassi di mortalità più elevati tra le donne.

Uno studio separatoCollegamento esterno sui decessi dovuti al caldo in Svizzera nell’estate 2022, pubblicato l’anno scorso dall’Università di Berna, ha tratto conclusioni simili. Il riscaldamento globale di origine antropica è stato responsabile di circa il 60% dei 623 decessi dovuti al caldo nel Paese elvetico. La ricerca ha riscontrato che i decessi da calore hanno colpito persone di età superiore ai 65 anni in quasi il 90% dei casi. Il numero di decessi è stato generalmente più alto tra le donne rispetto agli uomini, e le donne anziane hanno registrato il tasso di mortalità più elevato.

“Senza il cambiamento climatico indotto dall’uomo, la Svizzera avrebbe avuto oltre 370 decessi da caldo in meno nell’estate 2022”, afferma Ana Vicedo-Cabrera.

Edited by Veronica De Vore/ts

