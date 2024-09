Quanto sono pulite le acque sotterranee in Svizzera?

Molte persone non sanno che l'80% dell'acqua potabile in Svizzera è costituita da acque sotterranee. Keystone / Urs Flueeler

Il Congresso mondiale sulle acque sotterranee si è svolto la scorsa settimana a Davos (8-13 settembre 2024). Tra i temi trattati, il valore e le minacce alle acque sotterranee in tutto il mondo. Abbiamo parlato con il ricercatore Mario Schirmer della qualità delle acque sotterranee in Svizzera.

4 minuti

SRF News: Quando qualche anno fa è emerso che le acque sotterranee dell’Altopiano svizzero erano contaminate in molti punti, la popolazione è rimasta scossa. Le acque sotterranee in Svizzera sono sempre più sotto pressione?

Mario Schirmer: Sì, le acque sotterranee sono sotto pressione, in termini di quantità di acqua sotterranea disponibile e, naturalmente, in termini di qualità.

Mario Schirmer Mario Schirmer è ricercatore e professore specializzato in Risorse idriche e acqua potabile presso l’Istituto federale di scienze e tecnologie acquatiche (Eawag). Lavora da oltre 30 anni sul tema delle acque sotterranee.

Quali sono le sfide maggiori?

Un esempio è l’urbanizzazione, cioè il fatto che le aree urbane si stanno espandendo in luoghi che un tempo erano foreste o prati. Se ciò continua, le risorse e la qualità delle acque sotterranee saranno sempre più limitate.

Che cosa significa concretamente per le acque sotterranee?

Innanzitutto, cambieranno le modalità di ricarica delle acque sotterranee. Se l’acqua piovana si infiltra in un’area aperta come un prato o una foresta, le acque sotterranee avranno una qualità molto elevata. L’urbanizzazione limita l’area in cui l’acqua può infiltrarsi. In questo modo, molta acqua viene immessa localmente nella falda acquifera ai bordi delle superfici impermeabilizzate, magari con una qualità più scadente, perché l’acqua ha già assorbito le sostanze presenti sulle superfici impermeabilizzate o sui tetti. Inoltre, anche le acque reflue che produciamo devono essere scaricate.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Mancanza d’acqua: perché l’oro blu della Svizzera è sotto pressione Questo contenuto è stato pubblicato al Le frequenti siccità aumentano anche in Svizzera le tensioni per la mancanza d’acqua. A conferma che la preziosa risorsa non va data per scontata. Di più Mancanza d’acqua: perché l’oro blu della Svizzera è sotto pressione

Che impatto ha il cambiamento climatico sulle acque sotterranee in Svizzera?

Il cambiamento climatico sta portando a modifiche nei modelli di precipitazione. Le previsioni indicano che nei prossimi decenni la quantità di precipitazioni in Svizzera sarà più o meno la stessa. Ma le precipitazioni invernali saranno più abbondanti. In estate potrebbero verificarsi carenze d’acqua che potrebbero portare alla siccità. E se si vuole mantenere l’approvvigionamento di acqua potabile o l’irrigazione in agricoltura, le falde acquifere potrebbero diminuire più di quanto non avvenga oggi.

Come si possono salvare le risorse idriche sotterranee durante questi periodi di siccità?

Le falde acquifere vengono rifornite dalla pioggia o dallo scioglimento delle nevi. Tuttavia, se questo non è sufficiente, l’acqua di superficie viene infiltrata artificialmente negli acquedotti in modo che diventi acqua di falda e possa essere pompata come acqua potabile. Questo avviene già in alcune zone della Svizzera. Dobbiamo valutare se questo sistema di ricarica artificiale delle acque sotterranee debba essere utilizzato anche in altri luoghi.

Cosa succede se non riusciamo a preservare le acque sotterranee come importante risorsa di acqua potabile?

In Svizzera ci troviamo in una posizione molto comoda. Abbiamo acqua sotterranea in abbondanza e possiamo garantire alla nostra popolazione un approvvigionamento molto stabile per diversi decenni a venire. Ma se non riusciamo a proteggere questa risorsa, anche qui succederà la stessa cosa che accade in altre parti del mondo: la gente si sposterà in altre zone quando non avrà più nulla da bere. Questo esodo e questa migrazione di massa aumenterebbero anche nel nostro Paese.

L’intervista è stata condotta da Cathrin Caprez.

In Svizzera l’acqua potabile è acqua di falda Molte persone non sanno che l’80% dell’acqua potabile in Svizzera è costituita da acque sotterranee (e il 20% da acque lacustri). Metà di questo 80% è costituito da acqua di falda pompata e l’altra metà da acqua di sorgente.