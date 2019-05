Making your voice heard in a democracy

Far sentire la propria voce in una democrazia

Edito in italiano, tedesco e francese, il libretto è destinato agli scolari di terza elementare. L' ACSLink esterno invierà una decina di copie a tutti i Comuni della Svizzera. Comuni e scuole potranno poi ordinarne altreLink esterno . "Il mio Comune, la mia casa" è inoltre disponibile su Internet in formato PDFLink esterno . Con questa iniziativa, che rientra nell'ambito dell' Anno del lavoro di miliziaLink esterno , l'ACS intende "offrire un contributo alla promozione dell'educazione civica", spiega l'organizzazione in una notaLink esterno .

Certo, l'obiettivo principale è di portare pian piano i bambini a identificarsi nel Comune. Non è però escluso che questo approccio che spinge i piccoli a interagire con i grandi, possa risvegliare anche in adulti coinvolti il sentimento di appartenenza al Comune e far maturare il desiderio di contribuire al lavoro di milizia.

È il gufetto Comunix che guida i bambini attraverso le 28 pagine de " Il mio Comune, la mia casaLink esterno ". Il simpatico volatile fornisce loro informazioni, rivolge domande, li esorta a farne. Partendo da esempi concreti della loro quotidianità, stimola i piccoli alla riflessione sull'importanza e sulla complessità dei servizi comunali e del lavoro di milizia. Inoltre, incoraggia i cittadini in erba a prendere direttamente contatto con i rappresentanti delle istituzioni e dell'amministrazione del loro Comune per scoprire da vicino quello che fanno.

La lotta contro il crescente disamore per i mandati politici locali in Svizzera passa anche dalla pedagogia ludica. Con un libretto illustrato che spiega in modo semplice e concreto ai bambini funzioni e compiti delle istituzioni comunali, l'Associazione dei comuni svizzeri (ACS) mira a infondere loro l'interesse per la partecipazione alla gestione della cosa pubblica.

