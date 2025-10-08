The Swiss voice in the world since 1935
Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario

Cristiano Ronaldo, l'ex attaccante di Real Madrid, Manchester United e Juventus ora in forze alla squadra saudita Al-Nassr, è diventato il primo giocatore di calcio miliardario.

(Keystone-ATS) Lo riferisce Bloomberg, che stima il patrimonio dell’asso portoghese in 1,4 miliardi di dollari, l’equivalente di 1,1 miliardi di franchi.

Una spinta alla ricchezza di Ronaldo, in grado di monetizzare la sua immagine con sontuose sponsorizzazioni come quelle di Armani e Nike, è arrivata dal prolungamento del contratto con l’Al-Nassar, firmato lo scorso giugno: avrebbe portato nelle tasche del 40enne portoghese oltre 400 milioni di dollari.

