Croce rossa, ‘in Libano 900mila sfollati, molti ancora per strada’

Keystone-SDA

Sono circa 900mila gli sfollati in Libano e molti di loro sono ancora nelle strade a due settimane dallo scoppio delle nuove tensioni con Israele. Lo riferisce la Croce rossa libanese in un comunicato citato dai media di Beirut.

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