Crolla scogliera in Francia, recuperato il corpo di una sub

Keystone-SDA

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Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato dai soccorritori mobilitati per cercare due subacquei dispersi dopo che un'ampia porzione di scogliera è crollata in mare ieri sera vicino al faro di Biarritz, hanno annunciato le autorità.

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(Keystone-ATS) “Uno dei due corpi, quello di una donna, è stato recuperato”, ha annunciato la prefettura dei Pirenei Atlantici. Secondo le prime informazioni, tre subacquei si trovavano ai piedi della scogliera al momento del disastro, avvenuto intorno alle 20:20, uno dei quali è riuscito a salvarsi illeso.