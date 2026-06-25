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Crolla scogliera in Francia, recuperato il corpo di una sub

Keystone-SDA

Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato dai soccorritori mobilitati per cercare due subacquei dispersi dopo che un'ampia porzione di scogliera è crollata in mare ieri sera vicino al faro di Biarritz, hanno annunciato le autorità.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Uno dei due corpi, quello di una donna, è stato recuperato”, ha annunciato la prefettura dei Pirenei Atlantici. Secondo le prime informazioni, tre subacquei si trovavano ai piedi della scogliera al momento del disastro, avvenuto intorno alle 20:20, uno dei quali è riuscito a salvarsi illeso.

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