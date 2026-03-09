Crollo in una discarica di Giacarta, “almeno 5 morti e 4 dispersi”

Keystone-SDA

Almeno cinque persone sono morte e altre quattro risultano disperse in seguito a una frana nella discarica più grande dell'Indonesia: lo affermano i soccorritori.

(Keystone-ATS) La tragedia è avvenuta attorno alle 14.30 di domenica a Bantargebang, una discarica a soli 25 chilometri dalla capitale Giacarta. I media locali riferiscono che il crollo si è verificato dopo ore di forti piogge nella zona.

“I soccorritori si stanno aprendo l’accesso utilizzando mezzi pesanti come escavatori e impiegando cani da ricerca per cercare qualsiasi traccia di vittime”, ha dichiarato la protezione civile in un comunicato.

Giacarta e le sue città satellite, note collettivamente come Jabodetabek, ospitano circa 42 milioni di persone e generano circa 14.000 tonnellate di rifiuti al giorno. Bantargebang, una delle discariche a cielo aperto più grandi del mondo, si estende su oltre 110 ettari e contiene circa 55 milioni di tonnellate di rifiuti, secondo un funzionario dell’agenzia ambientale locale.