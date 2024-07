CrowdStrike, per le aziende perdite di 5,4 miliardi di dollari

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Le società colpite dall’aggiornamento difettoso del software CrowdStrike, che venerdì scorso ha mandato in crash milioni di computer, dovranno affrontare 5,4 miliardi di dollari di perdite finanziarie.

A fare i conti provvisori, come riporta Reuters online, è la società di assicurazioni Parametrix. La stima è sulle aziende che fanno parte della lista Fortune 500, ovvero tra le più grandi al mondo. E potrebbe essere ben più alta, visto che non prende in considerazione Microsoft.

Parametrix prevede che le maggiori perdite finanziarie dirette interesseranno il settore sanitario (1,938 miliardi di dollari), seguito dal bancario (1,149 miliardi di dollari), e infine aereo, per il quale ci si attendono perdite per circa 860 milioni di dollari.

Come spiega il CEO di Parametrix, Jonatan Hatzor, a Reuters online, dato che le polizze assicurative coprono di norma tra il 10% e il 20% di un danno informatico, la cifra pagata ammonterà in media a 44 milioni di dollari. Una forbice che va dai 6 milioni richiesti dalle aziende manifatturiere ai 143 milioni di dollari di quelle aeree.

Parametrix ha affermato in una nota che le perdite assicurate derivanti dall’interruzione potrebbero però arrivare a 1,08 miliardi di dollari per le aziende Fortune 500. “Si tratta probabilmente del più grande evento mai visto nel settore dell’assicurazione informatica”, spiega Hatzor. Il CEO ha stimato che le perdite finanziarie globali derivanti dall’incidente informatico saranno alla fine di 15 miliardi di dollari, dovuti alle criticità che stanno ancora colpendo le imprese impossibilitate a riprendere il lavoro a pieno regime.