CrowdStrike conferma, errore in un file

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) A distanza di qualche ora dal crash informatico mondiale, CrowdStrike ha pubblicato sul suo blog una ricostruzione tecnica dell’accaduto promettendo “uno sforzo continuo” di sostegno ai clienti.

“Abbiamo corretto l’errore aggiornando il contenuto nel Channel File 291. Non verranno implementate ulteriori modifiche” a questo file, si legge nel blog.

“L’aggiornamento della configurazione del sensore Falcon che ha causato l’arresto anomalo del sistema è stato risolto venerdì 19 luglio 2024 05:27 Utc. Questo problema non è il risultato o correlato a un attacco informatico”, specifica la società di sicurezza informatica che dopo il down mondiale ha provveduto a fornire una procedura manuale per correggere il problema, procedura da attuare manualmente su ogni macchina coinvolta.