The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

CSS: presto avrà una nuova Ceo, in arrivo da Axa

Keystone-SDA

Nuova presidente della direzione in vista per la cassa malati CSS: dall'inizio di febbraio 2026 la guida operativa sarà assunta da Mirjam Bamberger.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Subentrerà a Philomena Colatrella, che come già noto a fine anno lascerà l’impresa dopo esserne stata la Ceo per nove anni definiti “ricchi di successi”.

Con la 51eenne Bamberger CSS acquisisce una dirigente con esperienza internazionale ma fortemente legata alla Svizzera, si legge in un comunicato odierno. All’interno del gruppo AXA ha ricoperto il ruolo di Ceo dell’assicurazione multisettore AXA Luxembourg e delle soluzioni previdenziali legate a fondi d’investimento di AXA Wealth Europe; in precedenza, nella direzione di AXA Svizzera è stata responsabile del ramo clienti e strategia.

“La sua carriera dimostra una vocazione costante alla vicinanza alla clientela, all’innovazione digitale e alla crescita sostenibile”, affermano i vertici di CSS. Per il gruppo AXA ha partecipato all’elaborazione della strategia globale 2026, fornendo un contributo sostanziale allo sviluppo di nuovi campi di crescita, soprattutto nei punti d’intersezione tra assicurazioni e salute.

“La CSS è un marchio forte, con valori forti e una storia di successo”, afferma la manager di nazionalità svizzera e tedesca con studi a Losanna e Colonia, citata nella nota. “Per me è un grande privilegio accompagnare questa azienda leader nel suo settore nell’attuazione della nuova fase della sua strategia, assieme agli organi dirigenziali e a tutto il personale. Abbiamo a cuore gli interessi delle nostre assicurate e dei nostri assicurati: la nostra ambizione come CSS è quella di continuare a partecipare attivamente all’evoluzione del sistema sanitario svizzero”, conclude.

Fondato nel 1899 quale cassa malati cristiano-sociale e con sede a Lucerna il gruppo CSS è uno dei principali assicuratori del paese, specializzato in polizze malattia, infortuni e danni. È presente in tutta la Svizzera con 94 agenzie e ha in organico 2700 posti di lavoro a tempo pieno. Gli assicurati della cassa malati obbligatoria erano 1,5 milioni a fine dicembre 2024.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR