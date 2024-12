CSt: 16,4 miliardi per l’infrastruttura ferroviaria

L'infrastruttura ferroviaria riceverà 16,4 miliardi di franchi tra il 2025 e il 2028. Lo ha deciso oggi il Consiglio degli Stati - all'unanimità -, dopo che il Nazionale aveva a sua volta approvato il credito lo scorso settembre.

2 minuti

(Keystone-ATS) La somma stanziata oggi è di circa 2 miliardi superiore rispetto a quella relativa al periodo attuale e di 1,3 miliardi rispetto a quanto proposto dal Consiglio federale durante la consultazione.

L’incremento, oltre a compensare il rincaro, garantirà alle ferrovie la disponibilità di più fondi in termini reali. Le aziende potranno così attuare, tra l’altro, progetti per l’accesso senza barriere delle persone con disabilità già pronti per la realizzazione.

Tenendo conto dello stato dell’infrastruttura, ritenuto buono, il credito richiesto è proporzionato e sostenibile, ha sottolineato Marianne Maret (Cetnro/VS) a nome della commissione. Le spese sono finanziate interamente tramite il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria della Confederazione.

Nell’ambito dello stesso progetto, il Consiglio nazionale ha anche approvato un secondo decreto che libera un credito d’impegno di 185 milioni di franchi per contributi d’investimento a favore di impianti per il traffico merci privati negli anni 2025-2028 con il quale intende proseguire il promovimento del traffico merci su rotaia e del trasferimento del traffico merci attraverso le Alpi. Il finanziamento è garantito da proventi dell’imposta sugli oli minerali e da ulteriori mezzi a destinazione vincolata.

Infine, il credito quadro per contributi d’investimento a favore di impianti per il traffico privati merci già esistente sarà prolungato di due anni, fino a fine 2026, affinché i grandi progetti previsti al momento della sua definizione che hanno subito ritardi possano essere comunque finanziati tramite l’attuale credito.

Non essendoci divergenze tra i due rami del Parlamento, i tre decreti federali discussi oggi sono definitivamente adottati.