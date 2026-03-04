CSt: Crans-Montana, sì a contributo solidarietà vittime

Keystone-SDA

La Confederazione deve versare un contributo di solidarietà una tantum di 50 mila franchi a tutti i feriti e ai familiari delle persone decedute nell'incendio di Crans-Montana (VS).

(Keystone-ATS) È quanto prevede un progetto di legge urgente approvato oggi dal Consiglio degli Stati con 33 voti a 3 e 7 astensioni.

Nel rogo di Capodanno divampato al Constellation sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Complessivamente il governo chiedeva poco più di 35 milioni di franchi: 7,8 milioni quale contributo di solidarietà, 20 milioni per finanziare e organizzare una tavola rotonda con le persone interessate per concordare accordi amichevoli e 8,5 milioni di sostegno ai Cantoni per il finanziamento dell’aiuto alle vittime.

Il plenum sostiene in linea di principio la tavola rotonda, ma ha preferito temporeggiare e non ha approvato i 20 milioni destinati a questo scopo, dossier che dovrà essere esaminato al di fuori della legge urgente.

Sono inoltre state espresse alcune riserve, viste le preoccupazioni giunte da più parti riguardo a questo intervento inusuale da parte della Confederazione, che può apparire ingiusto nei confronti delle vittime di altre tragedie e pone questioni di principio sotto il profilo dell’uguaglianza giuridica. Per questo, è previsto un diritto di regresso per la Confederazione nei confronti dei responsabili del danno e di terzi civilmente responsabili, così da permetterle all’occorrenza di rifarsi su di essi.

I “senatori” hanno apportato ulteriori precisazioni. Nella votazione sull’insieme, parte dell’UDC e del PLR si è opposta o si è astenuta. Il dossier passa al Nazionale, che si pronuncerà lunedì. Il dossier deve essere concluso in questa sessione.