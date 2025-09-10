The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

CSt: dazi Usa; prolungare a 24 mesi lavoro ridotto

Il consigliere federale Guy Parmelin.
Il consigliere federale Guy Parmelin. Keystone-SDA

Le aziende in difficoltà, anche in considerazione degli elevati dazi doganali statunitensi, potranno fare ricorso al lavoro ridotto per un massimo di 24 mesi, e non solo 18 come ora.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Lo prevede una legge federale urgente adottata oggi all’unanimità dal Consiglio degli Stati. Il dossier passa ora al Nazionale.

Con questo disegno di legge la Commissione della sicurezza sociale e della sanità degli Stati (CSSS-S) vuole sostenere specialmente le aziende dell’industria tecnologica e i loro fornitori, che a causa della difficile situazione congiunturale hanno già introdotto il lavoro ridotto. Alcune di esse raggiungeranno presto l’attuale durata massima d’indennizzo e risentono dell’incertezza dei mercati globali, fatto che mette a repentaglio numerosi posti di lavoro, ha sottolineato Pirmin Bischof (Centro/SO) a nome della commissione.

Con questa riforma, la Commissione vuole consentire alle aziende colpite di superare questa difficile fase senza licenziamenti e tanto meno licenziamenti di massa. Ad essere competente sulla decisione di prolungare a 24 mesi – e fino alla fine del 2028 – la durata delle indennità sarà il Consiglio federale.

Quest’ultimo, la settimana scorsa, ha ribadito che l’indennità per lavoro ridotto resta lo strumento principale per sostenere le aziende e preservare i posti di lavoro in periodi di difficoltà, ha ricordato in aula il ministro dell’economia Guy Parmelin. Visto che alcuni settori orientati all’export e singole imprese potrebbero subire gli effetti negativi dei nuovi dazi statunitensi sulle esportazioni svizzere, l’esecutivo punta su un perfezionamento mirato degli stabilizzatori automatici e sul miglioramento delle condizioni quadro economiche.

Una minoranza guidata da Esther Friedli (UDC/SG) aveva inizialmente proposto la non entrata in materia. Oggi in aula, in considerazione anche dell’imposizione dei dazi doganali del 39% da parte degli Stati Uniti, la “senatrice” democentrista ha però ritirato la sua proposta di minoranza. Tutti gli oratori intervenuti nel corso del dibattito – compresi Fabio Regazzi (Centro/TI), presidente dell’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), e Pierre-Yves Maillard (PS/VD), presidente dell’Unione sindacale svizzera (USS) – hanno sostenuto la misura.

L’oggetto passa ora al Nazionale, che lo esaminerà la prossima settimana.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
20 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
13 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR