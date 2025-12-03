CSt: soldati a casa senza munizioni al seguito
La situazione della minaccia attuale non giustifica la riconsegna della cosiddetta "munizione da tasca" ai soldati, come era d'uso in un recente passato.
(Keystone-ATS) È quanto pensa il Consiglio degli Stati che, per 31 voti a 9 e 3 astensioni, ha respinto una mozione del “senatore” UDC di Berna, Werner Salzmann. Per la maggioranza, la riconsegna della munizione da tasca potrebbe azzerare i progressi compiuti negli ultimi anni a livello di prevenzione di suicidi e femminicidi con armi da fuoco.