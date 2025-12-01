CSt: Stefan Engler (Centro/GR) eletto presidente

Keystone-SDA

Sarà un grigionese a presiedere il Consiglio degli Stati per il 2025-2026: oggi la Camera dei Cantoni ha eletto Stefan Engler (Centro), 65 anni, con 44 voti su 44 schede valide. Engler prende il posto di Andrea Caroni (PLR/AR).

(Keystone-ATS) L’ultimo esponente dei Grigioni a presiedere il Consiglio degli Stati è stato Christoffel Brändli nel 2008. In precedenza hanno assunto tale incarico anche Luregn Mathias Cavelty (1990), Arno Theus (1971), Andreas Laely (1932), Friedrich Brügger (1919), Felix Calonder (1912), Luzius Raschein (1898) e Florian Gengel (1879).

Il politico grigionese – che ha già dichiarato di voler rinunciare ai festeggiamenti per la sua elezione facendo risparmiare al suo Cantone diverse centinaia di migliaia di franchi – siede da 14 anni nella Camera dei Cantoni.

Prima di andare a Berna, Engler ha ricoperto la carica di Consigliere di Stato nei Grigioni dal 1999 al 2010. Engler è uno degli unici tre parlamentari federali di lingua romancia. Proveniente egli stesso da una minoranza, si impegna spesso a favore dei Cantoni di montagna. Prima di prendere una decisione, si prende la libertà di esprimere il proprio giudizio in modo non ideologico e indipendente.

In un’intervista a Keystone-ATS diffusa il 24 di novembre scorso, Engler ha affermato che, nell’anno di presidenza, vuole sfruttare la sua nuova carica per “non dimenticare l’oggettività a scapito delle ideologie”. Il Consiglio degli Stati ha il compito di valutare gli sviluppi e le aspettative sociali a lungo termine, senza lasciarsi influenzare dalle ideologie o dallo spirito del tempo, ha dichiarato. Le leggi che reagiscono in modo affrettato raramente tengono conto dei requisiti di sostenibilità.

Il 65enne è convinto che leggi valide, che garantiscano la certezza del diritto e consentano di pianificare il futuro, creino stabilità e costituiscano quindi un punto fermo dello Stato di diritto. È altrettanto necessario non emanare leggi se non sono necessarie. Secondo Engler, tra i temi politici scottanti dell’anno a venire figurano i trattati con l’UE e le condizioni dell’accordo sui dazi con gli Stati Uniti.

In merito ai festeggiamenti per l’elezione, per il neo presidente della Camera dei Cantoni è un evento obbligatorio. Di solito una cerimonia di questo tipo nel bel mezzo della sessione invernale è fonte di stress e per molti degli ospiti invitati. È più un obbligo che un piacere.

Per questo il 65enne preferisce di gran lunga incontrare la popolazione durante l’anno in occasione di altre manifestazioni nelle regioni. Con questa decisione i circa 150’000-200’000 franchi previsti per i festeggiamenti rimarranno nelle casse dei Grigioni.