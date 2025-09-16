The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

CSt: tre miliardi e mezzo per il traffico regionale

Keystone-SDA

Il traffico regionale viaggiatori (TRV) deve ricevere 3,525 miliardi per il periodo 2026-2028, ossia 160 milioni in più di quanto chiesto dal governo. Lo ha deciso oggi il Consiglio degli Stati approvando, con 37 voti contro 2 (2 astenuti), il relativo credito.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Nel suo messaggio, il governo aveva chiesto 3,365 miliardi. Tale importo tiene conto di una riduzione del livello dei fondi federali destinati al trasporto regionale dal 2027 in linea con il pacchetto di sgravio del Consiglio federale. La proposta prevede che, a partire da quell’anno, i costi non coperti pianificati vengano ridotti del 5%.

È vero che il Parlamento non si è ancora espresso sul pacchetto di risparmio della Confederazione. Tuttavia, come già anticipato dal Consiglio federale in primavera, anche il settore dei trasporti pubblici dovrà contribuire allo sforzo di contenimento della spesa, ha sostenuto Esther Friedli (UDC/SG).

In fase di consultazione, Cantoni e aziende hanno chiesto incrementi ben più consistenti, fino al 9%. Ma tali risorse, ha affermato Friedli, vanno trovate altrove: migliorando la copertura dei costi, riducendo le spese superflue e rendendo più efficiente l’offerta di trasporto.

Credere che tutte le imprese possano sopportare queste riduzioni unicamente con misure di razionalizzazione ed efficienza è un’illusione, ha replicato Charles Juillard (Centro/JU). “Basta considerare i costi fissi legati al personale o, ad esempio, il continuo aumento delle spese energetiche per capire quanto questa visione sia irrealistica”.

Alcuni senatori hanno inoltre stigmatizzato l’introduzione di misure di risparmio ancor prima che il pacchetto di sgravi sia discusso dal Parlamento. Come ha ricordato Juillard, è fondamentale che le misure di contenimento della spesa vengano valutate nel loro complesso, e non affrontate in ordine sparso. Al voto, la Camera ha approvato i 160 milioni supplementari con 26 voti contro 14 e 2 astensioni.

Il dossier passa ora all’esame del Consiglio nazionale.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
22 Mi piace
25 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
36 Mi piace
27 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
67 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR