CSt: UNRWA, nessuno stop immediato ai finanziamenti

Keystone-SDA

La Svizzera non deve cessare immediatamente i finanziamenti all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (UNRWA).

(Keystone-ATS) Lo ha stabilito oggi il Consiglio degli Stati respingendo per 25 voti contro 19 una mozione depositata dal consigliere nazionale David Züberbühler (UDC/AR) e accolta dalla Camera del popolo a settembre.

Con la decisione odierna, l’atto parlamentare è stato così definitivamente liquidato. Al contempo, però, i “senatori” hanno approvato con 24 voti favorevoli e 20 contrari – allineandosi al parere del Nazionale – una mozione parallela “Per una riforma dell’aiuto ai rifugiati palestinesi”, che chiede al Consiglio federale di esercitare pressione in seno alla comunità internazionale affinché si trovi una soluzione alternativa all’UNRWA.