Cucine Miele in mani elvetiche 01 settembre 2005 - 13:53 Con l'acquisto della divisione cucine della ditta tedesca, il gruppo AFG Arbonia Forster diventa uno dei maggiori attori europei del settore. Il montante della transazione non è ancora stato rivelato. Gli analisti lo stimano attorno ai 30 milioni di franchi svizzeri. L'AFG Arbonia Forster rileva il comparto cucine della tedesca Miele. Lo ha comunicato giovedì il gruppo turgoviese precisando che con questa operazione diventa uno dei principali produttori di cucine in Europa. Nella nota, AFG puntualizza che il passaggio di proprietà non comporterà cambiamenti per lo stabilimento di produzione tedesco di Warendorf e per i suoi circa 300 dipendenti. Attiva nel settore dal 1973, la Miele si ritira ora per motivi strategici. Lo scorso anno la divisione cucine ha generato circa il 2 % dei 2,26 miliardi di euro (3,5 miliardi di franchi) del fatturato totale del gruppo tedesco. Globalizzazione «Miele intende concentrarsi sulla produzione di elettrodomestici per le famiglie e le industrie», ha indicato in una nota il Ceo dell'azienda tedesca, Horst Schübel. Miele dava lavoro a fine giugno a 14'814 persone, di cui 300 impiegate nel settore cucine. L'ex-consigliere nazionale, Edgar Oehler, direttore di Arbonia Forster, ha spiegato l'acquisizione con la volontà di proseguire il processo di globalizzazione delle attività della ditta elvetica nel settore cucine. A medio termine, l'azienda dovrà conseguire un terzo del fatturato all'estero. Globalmente, nel 2004 AFG ha conseguito un giro d'affari di 1,02 miliardi di franchi. Analisti favorevoli Il settore cucine sarà, secondo Oehler, la terza attività del gruppo Arbonia Forster attiva all'estero. La società, che dà lavoro in totale a 4600 persone, produce anche impianti sanitari e da riscaldamento, porte e finestre nonché tubi di acciaio. Il settore cucine ingloba pure la produzione di frigoriferi. Gli analisti economici hanno accolto con favore questo acquisto. Essi ritengono che l'acquisto annunciato giovedì, pur non essendo un'enorme operazione per quanto riguarda il fatturato, permetterà al settore cucine della AFG Arbonia Forster di ingrandirsi di un quarto rispetto ad oggi. swissinfo e agenzie Fatti e cifre Fatturato della divisione cucine di Miele: 70 milioni di franchi. Fatturato totale di Miele: ca. 3,5 miliardi di franchi. Le società di vendita di Miele sono presenti un po' ovunque in Europa, oltre che negli Stati Uniti, in Canada, Africa del Sud, Australia, Giappone e Hong Kong. Il fatturato di AFG Arbonia Forster ha raggiunto nel 2004 gli 1,02 miliardi di franchi.