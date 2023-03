Diritto di voto: quando le donne facevano campagna contro le donne

"Uomini - fratelli - figli - salvateci dalla politica. Il nostro mondo è casa e focolare e tale deve rimanere": la campagna delle donne contro il suiggragio femminile. Keystone / Str

L'8 marzo, Giornata internazionale delle donne, è la data in cui le donne di tutto il mondo si riuniscono con orgoglio e solidarietà. Ma per il diritto di voto non è sempre stato così, perlomeno in Svizzera.

Una donna che non credeva che le donne dovessero avere il diritto di voto è Rosmarie Köppel-Küng, che alla fine degli anni Cinquanta si unì alla Lega delle donne svizzere contro il suffragio femminile (Bund der Schweizerinnen gegen das Frauenstimmrecht).

Ne derivò un paradosso: le oppositrici del suffragio femminile si trovarono a dover essere politicamente attive… per non esserlo. C'erano, però, dei limiti a ciò che potevano fare. Mentre le sostenitrici erano in grado di attirare l'attenzione dei media con un attivismo creativo e sensazionalista, le oppositrici si limitavano a pubblicità, tavole rotonde e dibattiti. Si lasciavano trasportare dallo spirito del tempo e si cimentavano in una retorica grossolana, salvo poi fare marcia indietro perché quanto facevano non era considerato molto femminile.

L'argomento principale delle oppositrici era la naturale ripartizione dei ruoli. Gertrud Haldimann-Weiss, anti-suffragetta, studiò farmacia all'Università di Berna e si laureò nel 1930. Scrisse: "Il nostro vero compito è servire, dare, ringraziare, non comandare, pretendere o calcolare freddamente". Mentre il marito era responsabile delle decisioni politiche e degli affari di Stato, la moglie si occupava della casa, naturalmente sempre sotto la supervisione dell'"autorità paterna" del marito.

Signora Feller, venditrice di tabacco: "Sono contraria. Personalmente non so nulla di politica e non mi interessa. La moglie dovrebbe parlare con il marito e influenzare così la politica. Dovrebbe pensare a qual è il suo posto: la famiglia, dove non è necessaria la politica, ma la comprensione profonda e l'amore per una casa serena. Per molte donne è più un semplice pensierino che una grande necessità. Sono poche le donne sostenitrici che sanno esattamente qual è la posta in gioco!". Keystone / Str

Manifesto elettorale con lo slogan: '"No" all'introduzione del suffragio femminile', disegnato da Donald Brun. Il manifesto fu utilizzato nella Svizzera tedesca nella campagna referendaria del 1946. All'epoca, il suffragio femminile fu respinto a grande maggioranza. Keystone / Str

La signora Haab di Zurigo: "Che senso ha il suffragio femminile? La donna dovrebbe preparare una casa accogliente per il marito. Dovrebbe dedicarsi meno a piaceri e divertimenti e passare meno tempo a fingersi bella. Dovrebbe invece dimostrare più affetto e bontà. Ma è colpa degli uomini. Sono talmente propensi a lasciarsi sedurre da bellezze troppo appariscenti che si dimenticano delle loro famiglie e delle loro mogli. Per questo dico che, invece del suffragio femminile, invece di andare in giro con i giornali, parlando di politica e dimenticando così l'educazione dei figli, la donna dovrebbe tornare a essere una madre, crescere figli maschi forti e future madri. Ho cresciuto tre figlie in questo modo e tutte e tre sono felicemente sposate e condividono questa mia opinione". Keystone / Str

"Volete donne così?" Questo manifesto è stato utilizzato nella Svizzera tedesca nella campagna referendaria del 1920 nei cantoni di Basilea Città e Zurigo. Keystone / Str

La signora Surbeck di Zurigo, madre di due figli e venditrice di verdure: "Sono favorevole in linea di principio e sono anche pronta ad assumermi i doveri che comporta il diritto di voto. Tuttavia, non ho tempo per la politica: il lavoro e il dovere materno vengono prima di tutto. Se le votazioni dovessero andare male, gli uomini potrebbero dire che è perché le donne hanno votato, e così tutto verrebbe 'imputato' alle donne". Keystone / Str

Il battitappeti si riferisce alla casa, alla quale secondo il comitato di opposizione le donne dovrebbero limitarsi. Nel referendum cantonale del 1947, il suffragio femminile è stato respinto nel cantone di Zurigo. Keystone / Str

La signora Emmi Guendel, sposata da 20 anni e proprietaria del caffè Kathya a Zurigo: "Sono fondamentalmente contraria! Il compito principale delle donne è la gestione della casa e della famiglia e l'educazione dei figli. In questo modo influenzano anche la vita pubblica. Nelle votazioni che riguardano le donne, queste dovrebbero influenzare i loro mariti". Keystone / Str

"Date il voto alle donne e questo è ciò che accadrà!" Manifesto della campagna elettorale con lo slogan "'No' all'introduzione del suffragio femminile", disegnato da Ernst Keiser. Questo manifesto è stato creato per la votazione nel cantone di Basilea Città il 15 maggio 1927. Keystone / Str

Elisabeth Hudreoli, 23 anni, single e direttrice di filiale in un negozio di alimentari a Zurigo: "Dovrebbero farla gli uomini [la politica]! Le donne dovrebbero occuparsi dei lavori domestici, educare i bambini e creare una bella casa. Il mio rifiuto è frutto delle mie riflessioni. Anche se venisse introdotto il suffragio femminile, non lo farei per principio". Keystone / Str

In una lettera inviata a un gruppo zurighese di donne che si opponevano al diritto di voto si legge: "Il rifiuto dell'uguaglianza politica tra le donne si basa sulla certezza che ciò che esse fanno come mogli e madri, come sorelle e figlie, come impiegate professionali, ha un rango altrettanto elevato quanto la gestione degli affari di Stato".

Gli uomini che si battevano per l'uguaglianza venivano spesso dipinti come deboli. "A volte quasi esplodo", scriveva Gertrud Haldimann-Weiss. "Ma spesso digrigno i denti quando vedo gli uomini che sopportano queste cose".

Nonostante i lenti progressi della Svizzera nel rendere legale il voto delle donne, in altri Paesi che avevano dato il via all’emancipazione femminile, come il Regno Unito e gli Stati Uniti, negli anni Sessanta si tendeva a denigrare l'effeminatezza degli uomini e la loro partecipazione ai lavori domestici. In una scena del film del 1955 Gioventù bruciataLink esterno il padre si mette un grembiule per servire la famiglia: non c'è da stupirsi che non finisca bene per James Dean!

Prima della messa in onda del programma "Meet the Press" della NBC, cinque leader di importanti organizzazioni femminili si preparano per la trasmissione in diretta nel novembre 1977. Keystone

Queste idee sono state sostenute in particolare dall'avvocatessa e autrice Phyllis SchlaflyLink esterno, formatasi ad Harvard, che ha condotto una campagna contro l'Emendamento sulla parità dei diritti (Equal Rights Amendment - ERA), sostenendo che le donne dovrebbero rimanere a casa. Paradossalmente, Schlafly - che era anche anticomunista - era molto impegnata politicamente e si candidò nelle file dei repubblicani e al Congresso statunitense nel 1952. In seguito sostenne anche che l'ERA avrebbe portato a servizi igienici unisex e alla promozione dei matrimoni gay: una visionaria, insomma.

Nonostante l'enfasi sulla domesticità, molti degli oppositori e delle oppositrici al voto delle donne potevano permettersi un aiuto domestico e provenivano da ambienti ricchi e borghesi. Insomma, avevano interesse a mantenere lo status quo. Così, durante la Guerra Fredda, il desiderio di uguaglianza di genere fu equiparato all'"egualitarismo" del comunismo. Pur sapendo che la condizione delle donne dietro la Cortina di ferro era in qualche modo diversa, il rifiuto dei diritti delle donne veniva giustificato dalla lotta contro il comunismo.

In Svizzera si temeva che il suffragio femminile avrebbe scosso la nazione e l'avrebbe resa vulnerabile alla sovversione di sinistra. Uno dei possibili scenari, ad esempio, vedeva il suffragio femminile come un pericolo per le forze armate che avrebbe indebolito il Paese. Questo è anche indice di una fondamentale sfiducia nelle donne nel loro agire in modo manipolativo e irrazionale.

Definirsi antifemminista è ancora oggi un'affermazione comune, che si riferisce soprattutto a questioni di cultura di genere quotidiana: chi si occupa dei bambini? Chi lavora part-time? L'idea che le donne debbano rinunciare al voto è però diventata impensabile. Persino Rosmarie Köppel-Küng ha dichiarato in un'intervista, più di 50 anni dopo la campagna che ha lanciato: "Oggi sarei favorevole [al suffragio femminile]".

Questo testo si basa sul lavoro autorizzato dello storico Daniel Furter, Die umgekehrten Suffragetten, Die Gegnerinnen des Frauenstimmrechts in der Schweiz von 1958 bis 1971 ("Le suffragette rovesciate. Le oppositrici del suffragio femminile in Svizzera dal 1958 al 1971"). End of insertion

