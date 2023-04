Emmanuelle Houdart, la sottile arte di suggerire la svizzeritudine

Nel campo della letteratura per ragazzi, l'autrice e illustratrice svizzera occupa una posizione di rilievo, avendo ottenuto numerosi riconoscimenti in Italia e in Francia. Ha aperto il suo studio a Parigi a SWI swissinfo e ha mostrato come i ricordi della Svizzera impregnino i suoi libri.

Illustratrice che ama mettere in scena il mostruoso e il meraviglioso, Emmanuelle Houdart, nata in Vallese nel 1967, collabora da 25 anni con case editrici specializzate nella letteratura per ragazzi e ha all’attivo oltre 30 pubblicazioni, che ama definire “libri per tutti”.

Le sue immagini viaggiano tra frequenti esposizioni in Svizzera, Italia, Hong Kong, e naturalmente in Francia. Tiene regolarmente laboratori di illustrazione sia per adulti sia per ragazzi.

Equilibrio tra un segno nitido ed essenziale e una profusione di dettagli, disegnati con estrema meticolosità, colori forti. Soggetto principale del suo lavoro sono sempre le figure, declinate in ogni possibile variazione, che fuoriescono dalle pagine immerse in atmosfere oniriche e ricche di elementi e simboli, tratti dall’immaginario comune, dalla memoria collettiva, dalla contemporaneità.

I temi trattati, infatti, sono diversi ma sempre ripresi dall’esperienza umana: amore, amicizia, rabbia, rapporti, paure, che ci accomunano. Il suo stile è stato considerato assolutamente inconfondibile, originale e unico nel suo genere.

I libri Con la casa editrice italiana #logosedizioni ha pubblicato questi libri, tradotti anche in russo, cinese, giapponese, francese, inglese e in altre lingue: Il Denaro (2013) Saltimbanchi (2012) "Mention" Prix Bologna Ragazzi, Foire du livre de jeunesse de BologneLink esterno, Il guardaroba (2012) Genitori felici (2012), Amiche per la vita (2013) Va tutto bene Merlino! (2014) Rifugi (2015) Emilia Mirabilia (2016) Una lunga storia d’amore (2016) Mia madre (2016) Grand prix de l'illustrationLink esterno (Conseil départemental de l'Allier) Mostri malati (2016) Prix Bologna Ragazzi, Foire du livre de jeunesse de BologneLink esterno, catégorie "Fiction" Il mio pianeta (2017) Sfilata di Natale: Un calendario dell'avvento (2018). End of insertion

