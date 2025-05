Eurovision, chi brilla e chi sogna ancora di vincere

Nemo ha sollevato per la terza volta il trofeo per la Svizzera. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

La Svizzera, con tre successi, è lontana dai pesi massimi del concorso canoro - Un tuffo nelle statistiche tra vittorie, punti e sistema di voto.

4 minuti

RSI Info

L’Eurovision Song Contest sbarcherà in Svizzera per la terza volta della sua storia: dopo la prima edizione organizzata nel 1956 a Lugano e vinta dall’elvetica Lys Assia, l’edizione del 1989, dopo il successo di Céline Dion, si tenne a Losanna e quest’anno la manifestazione viene ospitata a Basilea dal 13 al 17 maggio in seguito al successo di Nemo.

La Svizzera se la cava piuttosto bene ma resta comunque distante dai pesi massimi del concorso musicale.

Contenuto esterno

A Basilea saranno 37 i Paesi che si contenderanno il trofeo e tra questi spiccano la Svezia e l’Irlanda con le loro sette vittorie. La Svizzera, con i suoi tre titoli, condivide il quarto posto nella classifica con Danimarca, Italia, Norvegia e Ucraina.

In totale sono 27 le nazioni che hanno iscritto almeno una volta il loro nome nell’albo d’oro dell’Eurovision, tra cui la Jugoslavia, che nel frattempo è scomparsa, mentre un’altra ventina sono ancora a caccia del loro primo successo.

Nella storia del concorso non mancano i Paesi che hanno partecipato almeno una volta, ma in seguito hanno smesso di competere: Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Macedonia del Nord, Marocco, Moldavia, Monaco, Romania, Russia, Slovacchia, Turchia e Ungheria.

Contenuto esterno

La Svizzera fa parte dei Paesi fondatori dell’Eurovision, presente fin dalla primissima edizione nel 1956, insieme a Paesi Bassi, Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Italia. Altri hanno aderito al concorso molto più tardi, come la Spagna nel 1961, Israele nel 1973, l’Ucraina nel 2003 o ancora l’Australia nel 2015.

Pertanto, confrontare i Paesi solo sul numero totale di vittorie può sembrare ingiusto. Alcuni hanno avuto molte meno opportunità di brillare, essendo entrati nella competizione più. Per valutare meglio le prestazioni, una classifica basata sul rapporto tra vittorie e partecipazioni offre una prospettiva completamente diversa.

L’Ucraina domina questa classifica alternativa, con tre vittorie in sole 20 partecipazioni, cioè una vittoria ogni sette concorsi circa. È seguita dal Lussemburgo (5 vittorie in 39 partecipazioni, cioè una vittoria ogni otto concorsi) e dall’Irlanda (7 vittorie in 58 partecipazioni, sempre una vittoria ogni otto anni).

La Svizzera si piazza al 14esimo posto con tre vittorie in 65 partecipazioni, cioè in media una vittoria ogni 22 concorsi.

Contenuto esterno

La classifica cambia di nuovo se si prende in conto un altro fattore: il numero di punti ottenuti da ciascun Paese dal 2016, cioè l’anno dell’introduzione di un nuovo sistema di voto.

In questo caso, l’Italia si piazza al primo posto, seguita da Svezia, Ucraina e Francia. La Svizzera, con il suo quinto posto, ancora una volta si ritaglia una posizione di tutto rispetto.

Ultima curiosità: il Portogallo ha raccolto oltre la metà del totale dei punti accumulati nella finale del 2017, con i 758 andati alla canzone “Amar pelos dois”, il massimo mai andato a un Paese in una singola edizione dall’introduzione del nuovo sistema di voto.

Contenuto esterno

Un sistema di voto in continua evoluzione L’Eurovision Song Contest ha profondamente modificato il suo sistema di voto nel 2016. Ora, ogni Paese assegna due serie di punti distinte: una da parte di una giuria professionale e un’altra dal voto del pubblico. Questo raddoppia il numero di punti assegnati per Paese e separa chiaramente l’opinione degli esperti da quella dei telespettatori. Fino al 2015, il sistema di voto combinava in parti uguali i voti di una giuria professionale e quelli del pubblico. Ogni Paese assegnava da 1 a 12 punti ai suoi preferiti, secondo una classifica che univa i voti della giuria e del televoto. Dal 2023 anche i telespettatori di Paesi non partecipanti possono votare online, aggiungendo un “voto del resto del mondo” equivalente a quello di un Paese.

Contenuto esterno

Contenuto esterno