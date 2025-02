Félix Vallotton: pittore, scrittore e penna luminosa

"Cinq heures", dipinto di Félix Vallotton del 1898 Collezione privata, Foto: Peter Schälchli

Quest'anno la Svizzera commemora il centenario della morte di Félix Vallotton. Per l'occasione sono previste pubblicazioni e mostre in diverse città elvetiche. Se l'artista svizzero è famoso in tutto il mondo per i suoi dipinti, lo è meno per i suoi romanzi e il suo teatro. Accendiamo i riflettori su una figura straordinaria.

8 minuti

Ghania Adamo Altre lingue: 2 Deutsch de Félix Vallotton: Was man über diesen grossen Schweizer Künstler wissen muss Di più Félix Vallotton: Was man über diesen grossen Schweizer Künstler wissen muss

Français fr Félix Vallotton: un peintre, un écrivain et une plume lumineuse originale Di più Félix Vallotton: un peintre, un écrivain et une plume lumineuse

Félix Vallotton ha rappresentato l’avanguardia parigina al suo massimo splendore. L’illustre pittore è svizzero, ma non ha nulla di neutrale. Tutto nella sua opera è un lampo di luce: lo scintillio dei colori (i paesaggi), l’esaltazione dei sensi (i corpi nudi), l’audacia delle emozioni (le scene intime). Nato a Losanna nel 1865 da una famiglia borghese protestante, Vallotton lasciò la sua patria per stabilirsi a Parigi. Trascorse tutta la sua carriera nella Ville Lumière, dove morì nel 1925.

Vallotton arrivò in Francia all’età di 16 anni. Il suo feroce coraggio è visibile nello sguardo di sfida del suo Autoritratto a 20 anni. Il dipinto è premonitore. Gli occhi del pittore esprimono già il desiderio di affermarsi nella Parigi altamente competitiva della fine del XIX secolo, popolata da artisti d’avanguardia in cerca di riconoscimento.

Félix Vallotton, autoritratto a vent’anni, 1885. Nora Rupp, Musée Cantonal Des Beaux-Arts De Lausanne

Si fece conoscere molto presto. Prima all’Académie Julian, dove iniziò i suoi studi. Incoraggiato dai suoi insegnanti, s’iscrisse all’Académie des Beaux-Arts, riuscendovi brillantemente e facendo amicizia con i pittori del movimento “Nabi”, al quale aderì.

Il destino compiuto di Félix Vallotton

Il tempo passa. Il destino di Vallotton si compie. Vallotton raggiunse la fama mentre era in vita. Nel 1923 dipinse il suo ultimo Autoritratto (ne aveva realizzati otto). Ma questa volta il suo sguardo è pensoso. Ha forse nostalgia della sua intensa vita artistica? Vallotton tiene in mano la sua tavolozza da pittore. Un’affermazione della sua identità! Morì due anni dopo.

Tra questi due autoritratti si colloca l’intera opera pittorica di Vallotton. Ma anche le innumerevoli xilografie, le illustrazioni di riviste e libri e i disegni per la stampa. I dipinti elencati sono 1’704; 300 sono conservati nei musei sparsi in tutto il mondo e 177 in 23 musei svizzeri. Queste cifre parlano del talento prolifico di Vallotton e quest’anno ricorre il centenario della sua morte. Le principali istituzioni culturali elvetiche gli stanno rendendo omaggio in tutto il Paese.

Sono state organizzate mostre a Vevey, Winterthur, Ascona e Losanna, rispettivamente al Musée Jenisch, al Kunst Museum, al Museo Castello San Materno e al Musée cantonal des beaux-arts. Ognuna a suo modo, rivela le molteplici sfaccettature dell’arte di Vallotton.

Una notorietà in crescita

“Sebbene la sua pittura lo abbia reso rapidamente famoso in Francia, è stata l’incisione a portarlo al riconoscimento internazionale. Con le sue tinte piatte in bianco e nero, Vallotton immaginò una nuova forma d’arte che poi trasferì nei suoi disegni e illustrazioni per la stampa. Ricevette commissioni da giornali inglesi, tedeschi e statunitensi”, spiega Katia Poletti, curatrice della Fondazione Félix Vallotton di Losanna.

“L’Affichage moderne”, disegno per il libro “Les Rassemblements”, 1896. Nora Rupp, Musée Cantonal Des Beaux-Arts De Lausanne

Vallotton è certamente molto conosciuto. Ma negli ultimi 15 anni circa, l’apprezzamento del suo lavoro ha assunto una nuova dimensione. “È cresciuta con le notevoli mostre allestite nelle principali città del mondo. A partire dalla retrospettiva al Grand Palais di Parigi nel 2013. A questa sono seguite le mostre di Amsterdam e Tokyo”, spiega Katia Poletti. Intitolata Le feu sous la glace (“Il fuoco sotto il ghiaccio”), questa esposizione era incentrata sul personaggio di Vallotton, che suscitava passioni contrastanti e non lasciava mai indifferente il suo pubblico.

Il Metropolitan di New York

La reputazione dell’artista è stata ulteriormente rafforzata quando le sue opere sono state esposte alla Royal Academy of Arts di Londra nel 2019 e, nello stesso anno, al Metropolitan Museum of Art di New York. “Quando si vede una bandiera di 15 metri sventolare sulla Fifth Avenue che annuncia la presenza di Vallotton, si pensa ‘wow!‘”, afferma Katia Poletti.

Insieme ad Alberto Giacometti, Vallotton è l’artista svizzero più famoso al mondo. Persino più famoso dei suoi compatrioti Ferdinand Hodler e Albert Anker.

“A livello internazionale”, spiega Katia Poletti, “Vallotton è associato ai Nabis e ai Simbolisti, due movimenti universali, mentre l’immagine dei due pittori bernesi è legata all’identità svizzera. Hodler e Anker sono ‘icone’ svizzere. Hodler ha dipinto Guglielmo Tell, uno dei nostri miti, e molti paesaggi del nostro Paese. Per molto tempo, il suo dipinto Il mietitore ha ornato la nostra banconota da 100 franchi. L’idea che trasmette è legata all’idea di fatica tanto cara agli svizzeri. Lo stesso vale per Anker, i cui dipinti sono un omaggio a un lavoro ben fatto”.

Félix Vallotton, un artista eterno

Catherine Lepdor, direttrice del Musée cantonal des beaux-arts (MCBA) di Losanna, condivide le stesse idee. “Anker ha esaltato il lavoro nei dipinti dei lavoratori del suo villaggio bernese, Ins. Lui e Hodler sono certamente pittori immensi, ma meno universali di Vallotton. Il mercato dell’arte lo dimostra bene. Oggi un quadro di Vallotton può essere venduto facilmente a 5 milioni di franchi. Un’opera di Hodler o di Anker non può raggiungere una cifra simile”.

Félix Vallotton, “La Paresse”, xilografia del 1896 Nora Rupp, Musée Cantonal Des Beaux-Arts De LausanneMusée Cantonal Des Beaux-Arts De Lausanne

Vallotton ForeverCollegamento esterno è il titolo della grande retrospettiva che il MCBA allestirà in ottobre. Si tratta dell’evento principale dell’anno, che riunisce circa 200 opere dell’artista losannese e completa il ricco programma di mostre previsto dai musei svizzeri citati.

Félix Vallotton l’eterno? “Sì, si potrebbe interpretare il titolo di questa retrospettiva come una dichiarazione d’amore per il pittore”, afferma Catherine Lepdor. Durante la sua vita, il pittore si rivolgeva già alla comunità artistica, che ancora oggi è toccata dalla sua opera, così come il mondo della letteratura e quello del cinema. Un buon esempio è il romanzo L’ultimo dei Weynfeldt del grande scrittore zurighese Martin Suter.

Una piuma letteraria

Uscito all’inizio degli anni 2000, il giallo di Suter è stato ora adattato per lo schermo. Si tratta della vendita all’asta di un falso dipinto di Félix Vallotton, Femme nue devant une salamandre. Non sorprende che il pittore di Losanna attragga le personalità letterarie. Egli stesso era un romanziere e un drammaturgo. Pochi lo sanno. Una rivelazione, dunque, in questo anno di celebrazioni. E un’ulteriore prova del genio di quest’uomo tormentato, che ha usato tutte le leve culturali a sua disposizione per scrollarsi di dosso le sue angosce.

Scrisse tre romanzi, pubblicati dopo la sua morte: La vie meurtrière (“La vita assassina”), Les soupirs de Cyprien Morus (“I sospiri di Cyprien Morus”) e Corbehaut. Vallotton scrisse anche sei opere teatrali finora inedite e numerosi schizzi. Tutte queste opere saranno raccolte in un libro di 1’200 pagine che sarà pubblicato da Zoé (Ginevra) in ottobre. Daniel Maggetti, professore all’Università di Losanna (UNIL), è responsabile della pubblicazione.

La sua analisi è che “i dipinti di Vallotton hanno uno sguardo fortemente ironico sugli ambienti borghesi della fine del XIX secolo. Lo stesso vale per le sue opere teatrali, in cui la satira di questi stessi ambienti è molto attiva. Aggiungerei che era permeato dall’atmosfera dell’epoca, volentieri critica nei confronti della famiglia, della vita matrimoniale e delle istituzioni in generale”. Tra gli amici parigini di Vallotton c’erano anche dei drammaturghi. “Probabilmente lo attiravano verso il teatro. Va aggiunto che era ossessionato dal denaro. Sperava forse che il palcoscenico gli portasse una rapida ricompensa economica? Senza dubbio”, conclude Daniel Maggetti.

Testo riletto e verificato da Samuel Jaberg

Tradotto con DeepL/mrj

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative