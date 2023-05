Gli Swiss Press Photo Awards 2023 entrano nei musei

Il titolo di Fotografo Swiss Press dell’Anno 2023 è andato al fotogiornalista indipendente Alex Kühni che si è concentrato sulla guerra e sulle regioni in conflitto. Courtesy of Swiss Press Photo / Alex Kühni

Il Museo nazionale svizzero di Zurigo sta esponendo alcune delle migliori foto giornalistiche scattate in Svizzera e all'estero, permettendo a visitatori e visitatrici di ripercorrere gli eventi che hanno caratterizzato un turbolento 2022. In questo articolo un assaggio fotografico di alcuni scatti premiati in occasione degli Swiss Photo Awards 2023.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 maggio 2023

Helen James Nata in Inghilterra, vivo in Svizzera dal 1994. Mi sono formata come graphic designer a Zurigo tra il 1997 e il 2002. Recentemente mi occupo di elaborazione di immagini e ho raggiunto il team di swissinfo.ch nel marzo del 2017.

L'esposizione consiste di circa 130 immagini di svariate categorie: dall'attualità alla vita quotidiana passando per le storie svizzere, i ritratti, gli sport e l'internazionale. La mostra, in cui possono essere ammirati gli scatti premiati agli scorsi Swiss Press Photo Awards, girerà i musei di tutta la ConfederazioneLink esterno. Il Museo nazionale svizzero di Zurigo (Landesmuseum) è solo la prima tappa. Si sposterà in seguito a Berna, Prangins (Canton Vaud) e infine a Bellinzona.

Il vincitore degli Swiss Press Photo Awards 2023 è Alex KühniLink esterno, di Berna, che si è concentrato sulla guerra in Ucraina. In quanto fotografo di guerra, dice Kühni, il suo compito nelle zone di conflitto è riuscire a "fare astrazione dell'orrore in modo che le foto possano perlomeno essere pubblicate. Non si possono mostrare direttamente certe situazioni – bisogna trovare un linguaggio visivo che renda gli scatti pubblicabili".

Vincitrice della categoria Ritratti 2023, Karin Hofer. Courtesy of Swiss Press Photo / Karin Hofer

Karin HoferLink esterno si è formata in fotografia presso lo studio Karl Hofer e all'International Center of Photography di New York. Lavora come fotografa per il quotidiano zurighese Neue Zürcher Zeitung (NZZ) dal 2002.

Vincitrice della categoria Storie svizzere 2023, Eleni Kougionis. Courtesy of Swiss Press Photo / Eleni Kougionis

Eleni KougionisLink esterno è una fotografa svizzera che abita a Basilea e che lavora soprattutto in ambito di ritratti e foto documentaristiche. Ha già ricevuto diversi riconoscimenti e il suo lavoro è già stato esposto in molte mostre.

Le fotografie che le sono valse il riconoscimento agli Swiss Press Photo Award 2023 sono state scattate nell'ambito di una collaborazione con SWI swissinfo.chLink esterno.

Vincitrice della categoria Vita quotidiana 2023, Karine Bauzin. Courtesy of Swiss Press Photo / Karine Bauzin

I reportage della fotogiornalista Karin BauzinLink esterno rappresentano un approccio umanista alla fotografia. Bauzin ha pubblicato quattro libri ed è membro del collettivo fotografico RegarDirect in Svizzera. Ha co-diretto il documentario Mémoires d'une pandémie ("Memorie di una pandemia").

Vincitore della categoria Attualità 2023, Fabrice Coffrini. Cortesy of Swiss Press Photo / Fabrice Coffrini /AFP

Fabrice CoffriniLink esterno lavora come fotoreporter dal 1996. È responsabile della copertura fotogiornalistica della Svizzera per conto dell'agenzia di stampa francese AFP dal 2005.

Vincitore della categoria Sport 2023, Dominic Steinmann Courtesy of Swiss Press Photo / Dominic Steinmann

Dominic Steinmann ha svolto un apprendistato come fotogiornalista per l'agenzia Keystone-ATS e ha lavorato per la NZZ. Oggi è un fotografo indipendente e collabora con giornali nazionali e internazionali, riviste, aziende e agenzie. Il suo approccio alla fotografia è "semplicità, serenità, minimalismo affiancati ad autenticità e a un pizzico di humor", dice.

In corso fino al 25 giugno, la mostraLink esterno "Swiss Press Photo" espone 130 immagini delle categorie attualità, vita quotidiana, storie svizzere, persone, sport e mondo. Parallelamente, chi si recherà al Museo nazionale potrà anche visitare l'esposizioneLink esterno "World Press Photo", con gli scatti premiati di fotografi e fotografe da tutto il mondo. Quest'ultima sarà aperta fino al 4 giugno. End of insertion

Articoli menzionati L'antisemitismo in Svizzera

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative