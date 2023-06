I dipinti ucraini trovano un rifugio sicuro in Svizzera

Alcune delle opere d'arte esposte nella mostra "Born in Ukraine" al Museo di Belle Arti di Basilea Kunstmuseum Basel

Yuri Vakulenko, direttore della Galleria Nazionale d'Arte di Kiev, l'anno scorso ha chiesto ai musei europei se volessero allestire versioni modificate di due mostre già tenute in Ucraina. Due musei svizzeri, il Musee d'Art et d'Histoire di Ginevra e il Kunstmuseum di Basilea, hanno accettato.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 giugno 2023

Reuters/ts

"Si trattava di un'idea che avrebbe permesso ai nostri dipinti di essere in un luogo sicuro, consentendo al contempo alla nostra galleria di continuare a lottare sul fronte culturale", ha dichiarato giovedì Vakulenko alla Reuters da Kiev.

Il museo di Ginevra, che ha accolto i dipinti del Museo del Prado di Madrid durante la guerra civile spagnola degli anni '30, ha inviato materiale di imballaggio per garantire un trasporto sicuro.

Il Musee Rath, che ospita le mostre temporanee del Musee d'Art et d'Histoire, espone ora Dal tramonto all'albaLink esterno, con opere di pittori ucraini provenienti dalla galleria di Kiev.

Sono esposte anche le casse in cui i dipinti sono stati trasportati dall'Ucraina, settimane dopo che le finestre della galleria di Kyiv erano state infrante dall'urto di una vicina granata.

Vakulenko ha detto che era impossibile assicurare i dipinti attraverso l'Ucraina, quindi la spedizione è stata accompagnata da personale di sicurezza durante il viaggio di due giorni verso il confine polacco.

"La cosa più importante era mantenere la segretezza del movimento del carico sul territorio ucraino", ha detto. "I dettagli del movimento del carico erano noti solo a una cerchia molto ristretta di persone direttamente collegate al processo di trasporto e sicurezza".

Approccio critico

La mostra al Museo di Belle Arti di Basilea, Born in UkraineLink esterno, presenta 49 opere dal XVIII al XX secolo di artisti nati in Ucraina, come Ilya Repin e Volodymyr Borovykovsky. Molti dei pittori si sono formati in Russia e sono stati associati al suo impero o all'Unione Sovietica.

Casa ucraina" di Ilya Repin, 1880, attualmente in mostra a Basilea Kyiv National Art Gallery

Ma le mostre mettono in discussione il concetto che le opere rientrino in una concezione onnicomprensiva dell'arte russa.

"È stato un progetto importante per comprendere la narrazione della loro collezione e anche per vedere la loro storia in modo più critico e consapevole", ha detto Olga Osadtschy, assistente curatore del Kunstmuseum di Basilea, a proposito dell'iniziativa della galleria di Kiev.

"Siamo tutti abituati all'etichetta 'arte russa', ma sotto c'è molto di più".

From Dusk To Dawn a Ginevra dura fino al 23 aprile; Born in Ukraine a Basilea fino al 2 luglio.

