I luoghi perduti della Svizzera: il castello Brestenberg

Il castello di Brestenberg troneggia su un poggio boscoso sopra il lago di Hallwil, ai margini del comune di Seengen. Quando il complesso barocco del castello era ancora un hotel di lusso, gli ospiti potevano raggiungere la spiaggia privata del lago in cinque minuti a piedi e fare un bagno in un ambiente appartato.

Da 42 anni il castello è chiuso, circondato da cespugli e alberi che tengono lontano gli intrusi indesiderati. Negli anni Ottanta non è stato trovato nessuno disposto a investire per ristrutturare il complesso e rilanciarlo. Così ora le ingiurie del tempo stanno consumando le mura. Le camere dell'albergo, non riscaldate, sono ormai fatiscenti, i pavimenti in parquet si stanno gonfiando a causa dell'umidità e alcune aree rischiano di crollare.

La proprietà è stata acquistata nel 1984 da Bruno Stefanini, un appassionato d'arte. La popolazione della regione si rallegrava del fatto che il luogo, un tempo molto reputato, sarebbe stato finalmente riportato al suo antico splendore. Ma ben presto fu chiaro che Stefanini aveva soprattutto un'altra intenzione: costruire sotto questo venerabile castello un enorme deposito per la sontuosa collezione della sua Fondazione per l'Arte, la Cultura e la Storia.

Dopo aver realizzato questo deposito spendendo diversi milioni, l'imprenditore di Winterthur non mostrò più alcun interesse per il restauro del castello come complesso alberghiero. Anche se il Governo argoviese lo sollecitò ripetutamente a mantenere la sua precedente promessa, fino alla sua morte non accadde nulla.

Ora la fondazione, diretta dalla figlia Bettina Stefanini, vorrebbe dare una nuova vita a questa dimora. L'idea è quella di trasformare lo storico castello in un nuovo albergo/ristorante e, nelle ampie sale del piano inferiore, creare un nuovo centro di formazione e ricerca nel campo della "natura produttiva".

Il castello Brestenberg SRF-SWI Luogo: Hallwilersee, Seengen (Argovia)

Anno di costruzione: 1625

Breve storia: Hans Rudolf von Hallwyl costruisce il castello come residenza di campagna per uso personale. Dopo diversi passaggi di proprietà, nel 1844 il medico Adolf Erismann trasforma il castello in uno stabilimento termale. Negli anni '40 diventa un albergo signorile con ristorante per occasioni di lusso, matrimoni e altre ricorrenze.

Abbandonato dal: Gennaio1981 End of insertion

