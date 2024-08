Il Museo olimpico di Losanna ha fatto shopping a Parigi per completare la sua collezione

Al Museo olimpico si può fare un viaggio nel tempo nella storia dei Giochi. Keystone

Lo Olimpiadi sono appena terminate a Parigi e il Museo olimpico di Losanna era sul posto per completare la collezione con una lista di acquisizioni già pronta da sei mesi, ma che si è modificata in funzione delle performance degli atleti e delle atlete.

2 minuti

Il bersaglio del tiro con l’arco con il quale si è battuto il record del mondo o il pallone firmato della finale del rugby femminile sono alcuni degli oggetti dei Giochi olimpici di Parigi già arrivati a Losanna. Questi cimeli sono minuziosamente selezionati dal Museo olimpicoCollegamento esterno per completare la propria collezione. Sul posto, inviati e inviate dell’istituzione con sede a Losanna erano al lavoro per completarla in funzione delle performance degli atleti e delle atlete.

“Sono oggetti scelti a seconda della storia dell’atleta o dell’evoluzione tecnologica del materiale. Sono rappresentativi di una storia personale, scientifica e sociale”, indica alla RTS Anne-Cécile Jaccard, curatrice del Museo e tra le cinque persone andate a raccogliere gli oggetti a Parigi.

Gli oggetti selezionati a Parigi presto saranno esposti a Losanna. Keystone / Jean-Christophe Bott

Testimoni della storia

Tutti gli oggetti devono essere stati utilizzati durante i Giochi. Alcuni sono offerti volontariamente al Museo, come il judogi di Diyora Keldiyorova, prima uzbeca medaglia d’oro nel judo.

Il Museo olimpico non raccoglie solo l’equipaggiamento di atleti e atlete, ma anche i costumi delle cerimonie d’apertura e chiusura. “È molto importante poter raccontare il contesto e la reazione del pubblico a uno spettacolo”, sottolinea Jaccard. I costumi di Maria Antonietta e della cavaliera misteriosa, ad esempio, permetteranno di raccontare alle future generazioni le polemiche sollevate durante la cerimonia inaugurale di Parigi 2024.

Il costume della cavaliera misteriosa raggiungerà anch’esso il Museo olimpico di Losanna. AFP – ARIS MESSINIS