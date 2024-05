Il poetico mondo dei piccoli collezionisti premiato alle Giornate letterarie di Soletta

L'autrice belga Victoire de Changy, a destra, e l'illustratrice svizzera Fanny Dreyer hanno vinto il Premio svizzero del libro per bambini e ragazzi 2024 per la loro opera "Collections" (pubblicata da La Partie nel 2023), in occasione della 46esima edizione delle Giornate letterarie di Soletta, sabato 11 maggio 2024. Keystone / Alessandro Della Valle

Collections ha vinto il Premio svizzero del libro per bambini e ragazzi 2024 alle 46esime Giornate letterarie di Soletta.

5 minuti

Britta Spichiger, SRF

Particolarmente poetico, il libro di Victoire de Changy e Fanny Dreyer ci invoglia a sognare, discutere e filosofare.

L’autrice e l’illustratrice Victorie de Changy (nata nel 1988) vive a Bruxelles. Scrive romanzi, poesie e saggi per adulti, oltre a libri illustrati. I suoi lavori sono già stati nominati per diversi premi. Fanny Dreyer (1987) è nata a Friburgo e vive a Bruxelles. È illustratrice, graphic designer e decoratrice. Oltre alla sua attività di illustratrice di libri per bambini, lavora nel settore culturale, per giornali e agenzie di grafica.

Il libro Collections racconta la storia di sette bambini, un artista e tutte le loro collezioni: Lucien, ad esempio, colleziona sassolini, Lise figurine di cavalli e Pio, invece, fiori.

Il pluripremiato libro “Collections” tratta del nostro rapporto emotivo con gli oggetti. LA PARTIE

Dietro ognuna di queste collezioni c’è una storia che racconta dove i bambini hanno iniziato a collezionare e come hanno trovato i pezzi pregiati, cosa ne fanno e come le collezioni riflettano anche una parte della loro personalità. Louise, ad esempio, esprime il suo profondo desiderio di mare con le sue preziose conchiglie.

Il collezionismo come bisogno umano

Tuttavia, l’autrice belga Victoire de Changy e l’artista friburghese Fanny Dreyer non si rivolgono solo ai bambini con il tema del collezionismo. Collections parla anche del significato più profondo che il collezionismo ha per noi esseri umani.

Il libro illustrato mostra il collezionismo come un bisogno umano e la relazione emotiva con gli oggetti che ne deriva: “Possiamo essere affascinati dalla loro bellezza, possiamo viverli come una fonte di identità o associarli a persone e ricordi specifici”, afferma Kathrin Jakob, membro della giuria del Premio svizzero del libro per bambini e ragazzi di quest’anno.

Collezionare significa sempre saper conservare. LA PARTIE

Inoltre, prosegue Kathrin Jakob, il libro ha anche un livello filosofico: “Il collezionismo è un tentativo di contrastare in una certa misura la transitorietà”. La famiglia di Cleo, ad esempio, da generazioni raccoglie sculture di mani, sinonimo di aiuto e di stabilità, tra le altre cose. “Il libro offre molto materiale e spazio per la riflessione”.

Colori delicati, testi poetici

Come il libro vincitore dell’anno scorso, Le Colibrì, anche Collections è un’opera toccante e artistica. È presentato in delicate tonalità di rosa, viola, marrone e verde. Un forte rosso corallo fa da contrasto in alcuni punti e sottolinea i singoli elementi dell’immagine. L’attenzione viene spesso attirata da semplici oggetti che normalmente tendono a essere trascurati.

Molto spazio per la riflessione, “Collections” è in contrasto con il ritmo frenetico della vita quotidiana. LA PARTIE

Le illustrazioni sono dipinte e disegnate, piccole figure sono inserite in ampi paesaggi. I testi lasciano spazio alle immagini. Sono brevi e poetici.

Un tesoro sullo scaffale di casa

Collections invita a immergersi nei mondi dei piccoli collezionisti, ma offre anche spunti per paesaggi in cui perdersi. O arricchirli con i propri pensieri e le proprie storie. “Il libro è sensibile, filosofico, senza tempo nel suo argomento, originale e inconfondibile nella sua estetica”, dice Kathrin Jakob.

Nonostante queste qualità, il libro vincitore non apre nuove strade nella letteratura per ragazzi. Ma con il suo argomento, è molto vicino a molti giovani (e meno giovani) lettori e lettrici. Grazie al suo design accurato, è un libro che sarete felici di avere sulla vostra libreria – e sarete anche felici di sfogliarlo ancora e ancora. C’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire e su cui soffermarsi. Un piacevole cambiamento rispetto alla vita frenetica di tutti i giorni.

Le altre opere nominate Anche i seguenti libri sono stati candidati al Premio svizzero del libro per bambini e ragazzi 2024: Nel libro illustrato senza testo “Alula Garten/Urwald” di Reto Crameri, due bambini partono per una spedizione avventurosa: il giardino diventa una giungla selvaggia. Realtà, gioco e fantasia si confondono. La graphic novel Fürchten lernen (“Imparare ad avere paura”) di Nando von Arb racconta i disturbi d’ansia, gli attacchi di panico e come affrontarli. Immagini impressionanti ed esplosive fanno da sfondo a temi che molti giovani devono affrontare. Il libro di saggistica Insektorama di Lisa Voisard introduce anche i più piccoli al mondo degli insetti. Le immagini biologicamente precise sono completate da profili, suggerimenti per l’osservazione e molte informazioni interessanti sulla vita degli insetti. Il romanzo per giovani adulti Kurz vor dem Rand (Poco prima del bordo) di Eva Rottmann affronta temi sociali attuali – norme di genere, malattia mentale – ma anche temi molto personali come il primo amore o la sensazione di libertà su uno skateboard.