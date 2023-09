L'emigrazione ticinese nel Selvaggio West

La fotografa Flavia Leuenberger Ceppi è andata a Butte, nello Stato americano del Montana, per documentare la vita dei coloni e delle colone della Svizzera italiana che vi emigrarono nel XIX secolo. Il progetto è sfociato in un reportage fotografico che collega passato e futuro.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 settembre 2023 - 07:45

Per il suo progetto, Leuenberger Ceppi ha passato al setaccio gli archivi locali. Vi ha trovato tracce dei primi coloni e colone di Butte in provenienza dall'Europa: le famiglie Parini, Vanina, Canonica, Campana e Strozzi erano alcune di esse.

Coloni e colone si sono trasferiti nella regione di Butte - soprattutto da Italia, Svizzera, Cina, Finlandia e Irlanda - durante la Rivoluzione industriale, per allevare bestiame e lavorare nelle miniere.

Leuenberger Ceppi ha stampato immagini d'archivio su pellicole trasparenti e le ha combinate con le sue foto del paesaggio odierno. In questo modo ha fatto rinascere le storie delle famiglie emigranti ticinesi, evidenziando l'impegno e i sacrifici che hanno reso Butte la città che sarebbe diventata.

Negli anni Sessanta del XIX secolo, Butte era una piccola cittadina nel mezzo delle vaste praterie del Montana, sorta inizialmente come accampamento minerario. L'immigrazione di massa le diede la reputazione di luogo dalla mentalità aperta, dove ogni tipo di libertà era possibile. Sorsero distillerie, saloon e zone a luci rosse.

Più tardi, la regione divenne importante per l'estrazione di oro e argento. Crebbe esponenzialmente con l'avvento dell'elettricità, grazie anche alla spinta delle vaste riserve naturali di rame. Negli anni Novanta del XIX secolo, da Butte arrivava oltre il 25% del rame del mondo e oltre la metà di quello utilizzato negli Stati Uniti. Dopo quasi un secolo dedicato all'estrazione mineraria, negli anni Novanta Butte iniziò una campagna per diversificare la sua economia.

Diverse persone migranti furono attratte dalla vivace economia di Butte. Molte di loro vi si trasferirono dalla California, specialmente gente originaria della Svizzera italiana, e molte famiglie si stabilirono permanentemente nelle campagne attorno alla cittadina.

Le immagini storiche provengono da due collezioni dell'archivio di Butte - la collezione fotografica Clemente Live e la collezione C. Owen Smithers – e da altre collezioni private di famiglia.

La famiglia Vanina

Mose Vanina lasciò Biasca, nel canton Ticino, nel 1977 alla volta di Pony, in Montana, prima di trasferirsi a Meaderville, nella periferia di Butte. Nel 1902, acquistò il caseificio "Swiss-American" e un pascolo in cui in estate allevava le mucche. Nel 1902, tornò in Ticino per sposare Elvira Rodoni, che era emigrata negli Stati Uniti pochi mesi dopo di lui. Attraversando i vari Stati in treno, la donna fu molto colpita dalla vastità del paesaggio.

Nel 1910, la coppia si trasferì a Woodville, comprò una casa e il caseificio "Elgin". Inizialmente, Mose consegnava il latte a cavallo o con un carretto. La loro attività di commercio al dettaglio di prodotti caseari è stata l'ultima di questo tipo nella zona. La famiglia Vanina l'ha diretta per 80 anni. Mose ed Elvira ebbero cinque figli.

