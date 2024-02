La pasta Voiello e il falso mito svizzero

Un gruppo di ricercatori napoletani è andato alla ricerca delle origini della famiglia nota per il celebre pastificio e ha scoperto che non esiste alcun fondatore elvetico.

Mario Messina, RSI News

Voiello è uno dei pastifici più noti in Italia e all’estero. Per anni si è raccontato dell’origine svizzera della famiglia, ma un gruppo di studiosi di Torre Annunziata ha scoperto che si tratta di un mito senza fondamento.

La leggenda vuole che a creare il pastificio sia stato Theodor, il figlio di August van Wittel arrivato a Napoli negli anni Trenta dell’Ottocento per lavorare alla prima linea ferroviaria della Penisola: la Napoli-Portici. Ma quando nel 2012 Antonio Papa andò alla ricerca dei documenti che attestassero la presenza di tale van Wittel nel comune ai piedi del Vesuvio scoprì che di August non c’era traccia e che Theodor era in realtà Teodoro, figlio di un italianissimo Andrea Voiello.

Incuriositi dalla scoperta, Vincenzo Marasco e Salvatore Cardone si sono uniti ad Antonio Papa per portare avanti una ricerca storica approfondita che ha portato alla pubblicazione “Voiello. Storia di una famiglia di Torre Annunziata pioniera ed eccellenza dell’arte bianca italiana”.





