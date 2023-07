La versione horror di Heidi diventa un successo su Internet

Fotogramma del video di Heidi generato dall'intelligenza artificiale. KI / Karpi

Il comico svizzero Karpi ha lasciato che fosse l'intelligenza artificiale a raccontare la storia di Heidi. Il risultato è una grottesca versione horror che sta spopolando sulla rete.

Heidi è famosa in tutto il mondo: prati verdi, mucche felici e allegri jodel. La vita alpestre dell'orfanella veicola un'immagine romantica della Svizzera. Ma le cose possono anche essere assai diverse.

Mucche rigonfie, risate terrificanti di bambini e bambine, smorfie di uomini dalle sembianze animali e fiaccolate nel villaggio alpino. Da questa settimana, gli e le utenti stanno condividendo in rete un trailer di Heidi che potrebbe riferirsi a un episodio di Black Mirror o a un film di David Lynch. L'ideatore è Patrick Karpiczenko alias Karpi e il creatore è lo strumento di intelligenza artificiale Gen-2.

Contenuto esterno I've asked an AI to generate a trailer for a HEIDI movie and now I can never sleep again pic.twitter.com/8M9t726hrI — Karpi (@karpi) July 10, 2023

Il video è in un certo senso il risultato intermedio di un esperimento che sta portando avanti il comico e produttore cinematografico svizzero. "Attualmente sto sviluppando una serie televisiva con racconti dell'orrore sul tema dell'intelligenza artificiale", dice Karpi. Nel progetto non poteva mancare l'iconografia svizzera. "Mi affascina il modo in cui riesco a rompere ironicamente l'idillio e il divertimento".

Immagini distorte e grottesche

Al nuovo strumento di intelligenza artificiale Gen-2 della società statunitense Runway, Karpi ha dettato frasi come "una bambina di sei anni che indossa un vecchio vestito sporco gioisce sui i prati verdi in Svizzera", "un cavallo fotogenico dalla lunga criniera" e "una folla arrabbiata marcia con delle torce attraverso un villaggio svizzero".

Tuttavia, ai suoi occhi, Gen-2 non fa un buon lavoro. "Lo strumento è pessimo", dice Karpi. "Il modo in cui genera dei volti grotteschi, o dei corpi con troppi arti, mostra come mescoli le cose". Ad esempio, le capre appaiono con una folta barba bianca e al comando "mucca triste" il programma reagisce con una mucca rigonfia.

Comunque entusiasta di queste immagini bizzarre, Karpi si spinge oltre nella sua creazione. Raccoglie materiale a sufficienza per farne un trailer che "mette insieme gli aspetti negativi della tecnologia".

Visto milioni di volte

Il comico svizzero non è l'unico a divertirsi. Lunedì mattina il video era già stato cliccato oltre 18 milioni di volte. "Non me l'aspettavo", dice Karpi.

Le ragioni dell'entusiasmo della comunità di Twitter sono, come per la maggior parte delle tendenze su Internet, complesse. "Ci vogliono persone che pensano che sia una cosa cool e altre che ritengono che sia spaventosa", dice Karpi. Gli e le utenti sono probabilmente rassicurati dal fatto che l'intelligenza artificiale non sia ancora in grado di produrre dei veri e propri film.

Contenuto esterno Heidi fever nightmare lol.



Why does AI video do stuff like this? Seems to not have a 3d model of what it's showing you. It's just pixels getting reorganized. pic.twitter.com/IxfgyLj2r1 — HSI.TV (@HSI_TV) July 10, 2023

Altre persone su Internet elogiano la composizione surreale delle immagini. Ad affascinarle è il "body horrorness", secondo Karpi. Ovvero, la capacità di creare dei corpi che hanno qualcosa di mostruoso. Un utente scrive: "Non riesco a decidere quale sia la schermata più demenziale e inquietante. È già un bel risultato. Il sorriso? La mucca? Le torce e i forconi? Il pubblico?".

Contenuto esterno I cannot decide what to screenshot as the most demented and disturbing visual. That's an achievement.



The smile? The cow? The torches and pitchforks? The audience?



pic.twitter.com/Rsm1ZMQpYJ — BooksBats&Blackboards (@booksbats) July 10, 2023

La questione irrisolta del diritto d'autore

Rimane la questione del diritto d'autore. Chi mette la firma sotto la surreale creazione? "Io e l'intelligenza artificiale. Questo è il modo in cui lo dichiarerei legalmente", dice Karpi. E sotto il profilo morale?

"Non so proprio di cosa sia nutrita l'intelligenza artificiale". Di sicuro non del cartone animato di Heidi. Karpi lo ha scoperto quando ha digitato "fai più Heidi su un prato". Gen-2 non è riuscito a generare nulla. Il comico presume che programma utilizzi materiale di repertorio. Ma non è chiaro se questo sia stato acquistato o rubato.

Resta anche da stabilire quanto il nuovo horror di Heidi sia simile all'originale e se quindi l'intelligenza artificiale ne violi il copyright. Karpi ritiene che non ci sia nulla di male se l'intelligenza artificiale crei dei collage estremi "che sono formati a partire da centinaia di luoghi". E questo dovrebbe valere anche per il suo horror alpino.

