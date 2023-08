Maja Hoffmann scelta come prossima presidente del Festival di Locarno

Maja Hoffmann ha chiarito che il suo approccio non è "anti-commerciale". Keystone / Annie Leibovitz

La miliardaria collezionista d'arte e mecenate Maja Hoffmann sarà il prossimo presidente del Festival del film di Locarno. È stata nominata in sostituzione di Marco Solari, che ha ricoperto la carica per 23 anni.

Figura nota nel mondo delle arti visive, la Hoffmann, fondatrice della LUMA Foundation di Arles, in Francia, sarà la prima donna a ricoprire questo ruolo, ha dichiarato lunedì il festival in un comunicatoLink esterno.

"Maja Hoffmann è una grande personalità" nel mondo delle arti visive, riconosciuta a livello internazionale e con una vasta rete culturale, ha dichiarato Solari in una conferenza stampa a Locarno lunedì. Il consiglio di amministrazione del festival ha approvato all'unanimità la scelta del comitato di selezione.

Maja Hoffmann Maja Hoffmann, nata a Basilea nel 1956, è l'erede della fortuna della casa farmaceutica Hoffmann-La Roche. Nel 2004 ha creato la Fondazione Luma a Zurigo. Il complesso artistico LUMA, con sede ad Arles dal 2013, è uno dei più importanti progetti culturali privati in Europa, secondo il festival. Nei suoi progetti, la Hoffmann ha affrontato temi attuali nei campi della cultura, della natura, della ricerca scientifica e dell'ecologia. Collabora con diverse istituzioni culturali internazionali, tra cui lo Swiss Institute di New York, la Fondazione Vincent van Gogh di Arles e la Kunsthalle di Zurigo. End of insertion

"Dopo aver trascorso molti anni a esplorare e mettere in pratica una serie di progetti, sia in Svizzera che all'estero, sono lieta di poter mettere la mia esperienza e il mio know-how al servizio del futuro di questo prestigioso festival, contribuendo così a promuovere lo sviluppo della cultura in Svizzera", ha dichiarato.

"Locarno ha sempre mostrato una solida identità, che è fondamentale per rafforzare il posizionamento del festival a livello internazionale".

Solari ha annunciato un radicale cambiamento di paradigma in termini di presidenza. Finora, il presidente era l'incarnazione del festival e della città di Locarno, nel Canton Ticino, nella Svizzera italiana meridionale. "Ma i giorni dell'amministratore delegato sono finiti e il festival dovrà farsene una ragione", ha detto con un sorriso.

Maja Hoffmann è molto richiesta in tutto il mondo, quindi non sarà fisicamente presente. Ma il festival ne trarrà beneficio, ed è importante che sviluppi la sua rete internazionale, ha detto Solari.

Cinema libero

Alla domanda sui suoi legami con il festival, con la città di Locarno e con il Ticino in generale, Hoffmann ha riconosciuto che questi dovrebbero essere ulteriormente sviluppati. "Riprenderò i contatti con i miei amici che vivono a Locarno, passerò un po' di tempo qui, parlerò con i team presenti e mi affiderò a loro. Io lavoro con le persone e negli ecosistemi, non in modo gerarchico", ha detto.

"Voglio dimostrare che il tipo di cinema presentato a Locarno, un cinema libero, è ancora possibile".

Ha tuttavia precisato che il suo approccio non è "anti-commerciale". Ha anche parlato del cinema extraeuropeo, lodandone la freschezza e l'importanza.

La candidatura della Hoffmann deve ancora essere formalmente approvata dall'assemblea generale straordinaria del 20 settembre.

Il 76° Festival di Locarno si svolgerà quest'anno dal 2 al 12 agosto.

