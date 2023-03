Michel Comte: "La sfida che mi sono posto è di ricominciare da zero"

Claudio Moschin

Artista dalla mille sfaccettature e tra i più celebri fotografi di moda, Michel Comte non ha nessuna intenzione di sedersi sugli allori: "La vita facile non mi è mai veramente piaciuta", afferma.

Michel Comte, svizzero di Zurigo, classe 1954, è certamente uno dei più celebrati fotografi di moda degli ultimi 50 anni. Autore di copertine e campagne pubblicitarie per marchi famosi, come Ferrè, Dolce&Gabbana, Armani, Versace, amato dalle modelle e dalle attrici di tutto il mondo, è stato uno dei pochi che ha rivisitato la tecnica fotografica, modificando la prevedibilità dei ritratti attraverso immagini dinamiche, in grado di penetrare l'anima del soggetto.

Le sue fotografie sono sempre state anche scatti di vita, di arte e di emozioni allo stato puro, capaci di mettere in risalto l'essenza spirituale dei suoi soggetti.

Michel Comte però non è solo un fotografo di moda: è stato anche reporter nei Paesi in guerra per 12 anni, scattando immagini in Iraq, Afghanistan, Bosnia, Sudan e Cambogia, per la Croce Rossa Internazionale.

La sua vita è cambiata ad un certo punto per un grave incidente. A Los Angeles (dove abitava) rischiò di perdere la vista, e fu costretto quindi a interrompere questa sua attività. È subentrata la passione per il cinema (il suo primo lungometraggio, The Girl from Nagasaki, fu presentato al festival di Sundance) e quella per l'arte contemporanea, spinto dal desiderio di raccontare al mondo (con dipinti, sculture e installazioni) la grave crisi climatica, il surriscaldamento globale, la morte dei ghiacciai, lo smog.

Una questione ecologica di famiglia, visto che il nonno non solo fu un famoso aviatore svizzero ma anche il primo a volare sui ghiacciai alpini per documentarne lo stato. Da più di sei anni Michel Comte (che è tornato a vivere in Svizzera) era anche al lavoro per realizzare il Centro del Mondo, una monumentale e visionaria opera di Land Art: la forma della costellazione di Orione, impressa nel deserto.

La modella Magdalena Frackowiak, per Viva Moda!, marzo 2011. Michel Comte

L'attrice Scarlett Johansson, fotografata per la rivista Flaunt, gennaio 2016. Michel Comte

La modella Cuba Tornado Scott, fotografata per Vogue Italia, marzo 2015. Michel Comte

L'attrice Asia Argento, fotografata per Yves St. Laurent (Marie Claire, novembre 2017). Michel Comte

Cuba Tornado Scott e Connor Tingley, fotografati per Vogue Russia, gennaio 2016. Michel Comte

Dylan Penn, fotografata per Vogue Italia, dicembre 2014. Michel Comte

Iggy Pop, giugno 2017. Michel Comte

Nel campo profughi di Kupljensko, Croazia. In missione per la Croce Rossa, settembre 1995. ICRC/Michel Comte

Un bambino soldato in Afghanistan, gennaio 1995. Michel Comte/ICRC

Una giovane vittima delle mine a Sukhumi, durante il conflitto tra Abkhazia e Georgia. Luglio 1995 ICRC/Michel Comte

Vittima di una mina durante il conflitto tra Abkhazia e Georgia, luglio 1995 ICRC/Michel Comte

Grotta di Bazda, Turchia, sede del progetto di Land Art di Comte. Michel Comte

Progetto di Land Art, Grotta di Bazda, Turchia; il progetto è stato completamente distrutto dal recente terremoto nella regione. Michel Comte

La zona desertica tra Siria e Turchia dove Michel Comte stava allestendo la sua monumentale opera di Land Art. Michel Comte

Una mega opera artistica che si sarebbe vista anche dallo spazio. Situata nel deserto turco al confine con la Siria, l’area è conosciuta per le famose rovine di Göbekli Tepe, sito risalente all’inizio del Neolitico dove è stato rinvenuto il più antico esempio di tempio in pietra, costruito più di 11'600 anni fa.

Ma il recente disastroso terremoto con epicentro proprio vicino al sito ha distrutto tutto quanto era stato creato in questi anni. Michel Comte però non si ferma, sta preparando le prossime mostre e creando nuove opere e installazioni. Lo abbiamo incontrato nel suo studio.





