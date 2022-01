Olga, Elie e Oscar: la storia di un debutto cinematografico svizzero fuori dal comune

Il primo lungometraggio di Elie Grappe, Olga, è la storia di una ginnasta quindicenne alle prese con la sua doppia identità: è sia svizzera che ucraina. Promotional

Il giovane regista di origine francese Elie Grappe racconta il processo creativo e il successo internazionale del suo primo lungometraggio, Olga, presentato al 57° Festival del film di Soletta. Il film è stato anche candidato agli Oscar 2022 nella categoria “Miglior film internazionale”.

"Mi scuso per il ritardo, sono stato un po' impegnato". Mentre iniziamo la nostra videochiamata un quarto d'ora più tardi del previsto, Elie Grappe ci spiega che sta passando la maggior parte delle sue ore di veglia nella sua casa di Vevey, vicino a Losanna, a scrivere la sceneggiatura del suo prossimo film.

Si tratta di un film d'epoca ambientato negli anni '30, che lo ricongiungerà con il produttore Jean-Marc Fröhle, con il quale Grappe ha realizzato i due film che lo hanno portato al successo internazionale: il corto Suspendu (Suspended, 2015), presentato in oltre 60 festival, e il suo primo lungometraggio Olga.

Olga ha celebrato la sua prima svizzero-tedesca il 20 gennaio, come parte di una schiera di otto titoli in lizza per il prestigioso “Prix de Soleure” alla 57a edizione delle Giornate di Soletta, il festival del film più importante del cinema svizzero, che si svolge dal 19 al 26 gennaio.

In un certo senso, questa è la logica conclusione di un viaggio iniziato nell'agosto 2020 in un'altra parte del Paese. A causa della pandemia, il Festival di Locarno ha abbandonato il suo formato abituale e ha scelto di puntare i riflettori su film la cui produzione è stata sconvolta dalla crisi sanitaria.

Olga, che aveva ancora due settimane di riprese quando è iniziato il primo blocco, era uno dei dieci progetti svizzeri selezionati in un concorso speciale del Festival di Locarno, chiamato "The Films After Tomorrow".

Ora è uno dei cinque film di quella selezione che saranno proiettati a Soletta nei prossimi giorni.

Nato nel 1994 in Francia, Elie Grappe ha completato la sua formazione musicale al Conservatorio Nazionale di Lione (Francia). Dopo aver frequentato il corso preparatorio alla Scuola cantonale di arte di Losanna (ECAL), ha continuato a studiare cinema. Il suo corto documentario Rehearsal (2014) è stato selezionato ai festival IDFA, Clermont-Ferrand e Cracovia. Il suo cortometraggio di fiction Suspendu (2015) è stato presentato in 60 festival cinematografici in tutto il mondo e ha vinto numerosi premi. Keystone / Laurent Gillieron

Dramma ucraino in Svizzera

Ambientato sullo sfondo delle proteste di Euromaidan in Ucraina alla fine del 2013, Olga è la storia di una ginnasta quindicenne alle prese con la sua doppia identità: è sia svizzera che ucraina. Si allena come un'atleta svizzera [grazie alla nazionalità del padre assente], mentre la madre giornalista fa la reporter sul campo a Kiev e affronta i pericoli quotidiani. Cercando l'autenticità, Grappe ha scritturato delle vere ginnaste nei ruoli principali.

Quando le riprese sono state sospese nel marzo 2020, il giovane regista ha dovuto ripensare il suo approccio.

D'altro canto, il film aveva un cast principale limitato ed era in gran parte ambientato all'interno di una manciata di edifici, quindi era già parzialmente adatto a essere girato durante la pandemia.

Altri aspetti, tuttavia, erano fuori dal controllo della produzione, come spiega Grappe: "Il film si svolge in inverno, a causa del contesto reale di Euromaidan, quindi completare le riprese nei mesi estivi è stato difficile. E purtroppo una persona che avevamo scritturato, che avrebbe dovuto essere presente nella seconda metà del film, è deceduta a causa della Covid-19".

Flash a Cannes

Flashforward a luglio 2021. Olga, ormai in lavorazione da cinque anni, da quando il regista ha iniziato le ricerche sul tema, è stato finalmente presentato al Festival di Cannes, nella sezione della Settimana della Critica.

È stata un'esperienza emozionante, ma anche un po' surreale. "Abbiamo terminato il mixaggio del suono a cinque giorni dalla prima, quindi all'inizio non sembrava ancora del tutto reale", dice Grappe. "Non era la mia prima volta a Cannes, ma non avevo mai presentato un mio lavoro fino ad allora. È stato incredibile vedere che i teatri erano al completo".

Meno di due mesi dopo la prima mondiale, Olga è stato scelto come candidato svizzero nella categoria “Miglior lungometraggio internazionale” agli Oscar, ma non è riuscito a entrare nella shortlist che precede la nomination formale. L'ultimo film svizzero ad arrivare fino alla cerimonia è stato Journey of Hope di Xavier Koller, che ha vinto il premio nel 1991.

Ciò può aver influito sulle possibilità di trovare un distributore americano [la ricerca è ancora in corso al momento in cui scriviamo], ma la campagna per gli Oscar ha prodotto dei risultati. Grappe aggiunge: "Sono andato due volte negli Stati Uniti dopo che siamo stati scelti, e ho incontrato un’agenzia di talenti, la CAA (Creative Artists Agency). È una cosa importante non solo per la mia carriera, ma anche per altri progetti svizzeri, come alcuni a cui sta lavorando Jean-Marc Fröhle che non mi coinvolgono".

Il legame con la Francia

Per il regista, essere riconosciuto è anche una questione di orgoglio personale. "Mi sento convalidato in termini di riconoscimento come cineasta svizzero, avendo vissuto qui per 12 anni", spiega Grappe. Nato a Lione nel 1994, si è trasferito nel Canton Vaud nel 2010 e si è laureato in cinema alla Scuola cantonale di arte di Losanna (ECAL) nel 2015. Il suo cortometraggio di laurea Suspendu, precursore di Olga per come ritrae il corpo umano in un contesto atletico/competitivo, è disponibile su Play SuisseLink esterno.

Allora come ci si sente quando i francesi cercano di rivendicare la proprietà di Olga, com’è successo di recente sulla prima pagina della rivista Le Film Français?

"Lo faranno quando ne vedranno la convenienza in quanto Paese coproduttore, ma il finanziamento è stato in gran parte svizzero. Non fraintendetemi, non ho nulla contro il lavoro in Francia, ma mi sento a casa qui, e sono entusiasta che il prossimo film venga finanziato completamente in Svizzera", dice.

Mentre l'intervista si conclude, discutiamo degli stereotipi provenienti dall'estero sulla mancanza di una vera e propria identità del cinema svizzero, anche perché la maggior parte dei film non viaggia davvero al di fuori delle proprie regioni linguistiche, esclusi i festival e le piattaforme digitali.

"Questo è effettivamente un problema", dice il cineasta, pur ammettendo di non poterne parlare a livello personale. "Non sono nella posizione giusta per lamentarmi, perché il mio film ha una distribuzione nazionale". Olga, infatti, è già stato presentato nelle regioni francofone e italofone e sarà nelle sale svizzero-tedesche a partire dal 24 febbraio.

Per quanto riguarda la scena cinematografica nazionale, Grappe pensa che qualsiasi preconcetto dall'altra parte della frontiera sia fuorviante. Non solo perché è francese che ha scelto di fare della Svizzera il suo centro personale e creativo.

"Il cinema in questo Paese è molto forte, con lavori molto interessanti provenienti dai giovani talenti, come Andreas FontanaLink esterno o Cyril SchäublinLink esterno, per esempio", spiega. "Abbiamo questa grande diversità che è abbastanza accessibile per un vasto pubblico e ottiene anche il sostegno e i finanziamenti per finire in posti interessanti, soprattutto i documentari. Apprezzo come una catena di supermercati come Migros contribuisca finanziariamente a lavori che sono piuttosto audaci e radicali con il loro linguaggio visivo".

Grappe non ha motivo di non essere ottimista sul futuro dell'industria cinematografica svizzera. E non solo perché ne è una parte molto promettente.

