La Festa nazionale svizzera all'epoca del coronavirus

L'ambasciata svizzera in Sri Lanka si è mostrata particolarmente creativa creando una sua canzone. screenshot (https://www.missione1agosto.org/de/grusswort/)

In tutto il mondo è praticamente impossibile organizzare feste e celebrazioni. Questo vale anche per la Festa nazionale svizzera. Le ambasciate svizzere hanno così deciso di celebrare il 1° agosto con una serie di video divertenti. Ecco i nostri preferiti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 luglio 2020 - 16:30

Melanie Eichenberger Bachelor in comunicazione multilingue e diploma federale in pubbliche relazioni. Ha lavorato come giornalista per l'Aargauer Zeitung dopo essere stata assistente dell'ex sindaco di Berna. Mostrare di più

Solitamente, il 1° agosto si organizzano ricevimenti nelle ambasciate svizzere di tutto il mondo per celebrare la Festa nazionale. La gente canta, beve e mangia. Ma quest'anno è tutto diverso. A causa della pandemia di coronavirus, nel 2020 non ci sarà alcun evento nelle ambasciate.

Presenza Svizzera, l'ente per la promozione dell'immagine della Confederazione all'estero, ha quindi escogitato un'alternativa, come spiega il suo direttore Nicolas Bideau: "In questo anno speciale, in cui il contatto virtuale ha assunto un nuovo significato, lanciamo la prima edizione di una Festa nazionale digitale, ciò che si addice alla Svizzera, uno dei Paesi più innovativi!".

Sul sito missione1agosto.org si trovano istruzioni su come organizzare una festa personale del 1° agosto. Ci sono anche i messaggi di saluto del ministro degli affari esteri Ignazio Cassis, il quale si rivolge alla comunità svizzera all'estero dalla Swissminiatur, e degli ambasciatori svizzeri nel mondo. Il discorso della presidente della Confederazione dal praticello del Rütli sarà trasmesso il 1° agosto in live streaming.

Abbiamo cliccato sui diversi video delle rappresentanze elvetiche. Ecco i nostri sei preferiti.

1. Vietnam

Chi lavora al Consolato generale di Ho Chi Minh, in Vietnam? Nel video del 1° agosto è possibile fare la conoscenza del personale sul posto.

Contenuto esterno Messaggio di saluto del consolato generale svizzero in Vietnam

2. Sri Lanka / Maldive

L'ambasciatore Hanspeter Mock e il suo staff inviano i loro saluti dallo Sri Lanka. Questa è la sua ultima apparizione in qualità di ambasciatore svizzero in Sri Lanka e alle Maldive e presto assumerà un nuovo incarico. Per la Festa nazionale, i suoi collaboratori hanno registrato una canzone sul coronavirus.

Contenuto esterno Messaggio di saluto dell'ambasciata svizzera in Sri Lanka

3. Emirati Arabi Uniti

Dov'è il 1° agosto? Una squadra speciale negli Emirati Arabi Uniti sta lavorando a fondo per trovarlo. Anche Roger Federer chiede se lo abbiano già scovato. La ricerca della Festa nazionale svizzera si spinge fino ad Abu Dhabi, a bordo di una Mustang di lusso.

Contenuto esterno Messaggio di saluto dell'ambasciata svizzera negli Emirati Arabi Uniti

4. Canada

L'ambasciata svizzera in Canada ha realizzato un video particolarmente creativo, ricreando il messaggio di saluto di Salome Meyer con i Lego. Il risultato è un video molto divertente ma anche profondo.

Contenuto esterno Messaggio di saluto dell'ambasciata svizzera in Canada

5. Ecuador

Alcuni ambasciatori si cimentano ai fornelli. Rita Hämmerli-Weschke, ambasciatrice svizzera in Ecuador, mostra come si prepara una buona colazione.

Contenuto esterno Messaggio di saluto dell'ambasciata svizzera in Ecuador

6. Ghana

Per il suo messaggio di saluto, l'ambasciata svizzera ad Accra, in Ghana, ha persino coinvolto una figura di spicco. Oltre all'ambasciatore e a tre protagonisti, ognuno legato a suo modo alla Svizzera, nel video appare anche la ministra degli esteri ghanese.

Care svizzere e cari svizzeri all'estero, avete ritrovato anche il video dell'ambasciata del vostro Paese? Qual è il vostro filmato preferito?

SWI swissinfo.ch vi augura un felice 1° agosto!