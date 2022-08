Pussy Riot in Svizzera: "L'Europa finanzia la guerra in Ucraina"

Marija Alëchina e Olga Borisova, della band Pussy Riot. Pussy Riot

Cantano da anni contro Putin e ora protestano dai palchi europei contro la guerra in Ucraina. Intervista con il gruppo punk-rock femminista Pussy Riot, il cui tour passa anche dalla Svizzera.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 agosto 2022 - 16:36

Elena Servettaz

La band Pussy Riot è diventata famosa in tutto il mondo nel 2012, dopo che la sua "Preghiera punk" nella cattedrale di Cristo Salvatore di Mosca è diventata virale. Con passamontagna in testa, hanno invocato la Madre di Dio, chiedendole di "liberarci da Putin!".

SWI swissinfo.ch ha parlato con Maria Alëchina e Olga Borisova, del gruppo punk-rock e femminista, attualmente in tournée in Europa.

SWI swissinfo.ch: Perché avete scelto la neutrale Svizzera come tappa per i vostri concerti e apparizioni politiche?

Olga Borisova: Non si tratta della Svizzera in particolare. Ci esibiamo in tutta Europa. Per noi è importante mostrare al pubblico europeo la necessità di un embargo sistematico sulle importazioni di petrolio e gas dalla Russia - e sottolineare l'ipocrisia europea su questo tema.

Marija Alëchina è una dei membri originali delle Pussy Riot. È fuggita dalla Russia attraverso la Bielorussia nella primavera del 2022 dopo essere stata condannata a un anno di "restrizioni" della libertà per aver invitato a protestare contro l'arresto del leader dell'opposizione Alexei Navalny. Olga Borisova è la curatrice del libro di Alëchina "Riot Days", in cui racconta della preparazione della famosa "Preghiera Punk" e dei giorni trascorsi in prigione. End of insertion

Quale ipocrisia?

Olga Borisova: Si sente parlare di piani per interrompere il rilascio di visti a cittadine e cittadini russi, ma nel frattempo i Paesi europei continuano ad acquistare petrolio e gas dalla Russia. I profitti che ne derivano sono enormi e costituiscono una parte importante del bilancio russo. È denaro utilizzato per mantenere il regime di Putin al potere e per far proseguire la guerra: l'Europa e l'Occidente finanziano la guerra in Ucraina.

Marija Alëchina: Non c'è guerra senza soldi. I soldati non combattono se non sono pagati e neanche l'oppressione agisce gratuitamente.

Olga Borisova: Abbiamo lanciato appelli per sanzioni ed embarghi fin dall'annessione della Crimea nel 2014 e da allora abbiamo sottolineato che non si trattava solo della Crimea o di parti di Donetsk e Luhansk. È un tentativo di riportare in vita il cadavere dell'impero sovietico e ciò deve essere impedito.

Contenuto esterno

Nel frattempo, anche la Svizzera si è allineata alle sanzioni dell'UE contro Mosca.

Olga Borisova: Sì, ho sentito che la Svizzera ha rivisto la sua neutralità, come la chiamate voi. Ma la Svizzera resta ancora il Paese preferito dagli oligarchi russi. Mandano qui i figli a studiare e soprattutto amano conservare nelle banche elvetiche il denaro rubato alla popolazione russa tramite l'evasione fiscale.

Si potrebbe fare molto di più. Si potrebbero revocare i permessi di soggiorno e congelare i beni. Si potrebbe anche dare più sostegno a organizzazioni specializzate nell'individuare i conti di queste persone nelle banche svizzere.

Dal palco invitate a urlare "Fuck Putin!", ma ritenete che il pubblico svizzero capisca cosa stia realmente accadendo in Russia?

Olga Borisova: Svizzere e svizzeri hanno uno standard di vita elevato e il Paese non ha vissuto guerre per diverse generazioni. Quindi, il problema di comprensione di cui parla è reale. Credo che "Fuck Putin!" sia uno slogan abbastanza accettabile per questo pubblico che della situazione capisce perlomeno una cosa: "Putin è pessimo".

Pussy Riot in concerto a Berlino nel maggio 2022, poco dopo la fuga di Alëchina dalla Russia. Keystone / Bernd Von Jutrczenka

Tuttavia, appena si parla di sostegno attivo all'Ucraina, la gente si dimostra più riluttante perché è ancora legata a una tradizione pacifista. Anche io ero una pacifista convinta fino all'aggressione russa dell'Ucraina il 24 febbraio 2022.

Oggi milioni di persone ucraine sono in fuga, abbiamo visto Bucha e Mariupol. La gente in Svizzera ne sa troppo poco. È nostro compito far capire meglio questi eventi.

Come descrivereste la vostra arte?

Marija Alëchina: È arte di protesta russa. Abbiamo inciso una canzone contro la guerra che suoniamo in tutti i concerti di questo tour. È questo il nostro messaggio, la nostra reazione alla guerra istigata da Putin.

Olga Borisova: Idealmente, anche il pubblico svizzero abituato a una vita comoda capirà la nostra arte e che il regime di Putin non è solo un problema per la Russia e l'Ucraina, ma per il mondo intero.

Se doveste citare solo due versi della vostra canzone contro la guerra in questa intervista, quali scegliereste?

Olga Borisova: Ce ne sono due che trovo fantastici: "A Putin piace la tua indifferenza; l'Occidente gli fornisce armi da dieci anni".

Forse suona un po' patetico, ma il nostro messaggio principale è: "Non siate indifferenti!". Lo scopo è che il nostro pubblico faccia pressione sulla politica affinché vengano intraprese misure più incisive nei confronti della Russia.

Quali sono i vostri progetti dopo il tour? Se non fosse fuggita, Marija Alëchina, si troverebbe in prigione.

Marija Alëchina: Sono stata arrestata decine di volte. Credo che il tema principale non debba essere questo. Sono fuggita affinché il nostro messaggio venga ascoltato. Ed è di questo messaggio che preferisco parlare, non di me.

Contenuto esterno

Articoli menzionati La lotta per la parità di genere nei musei d'arte

Parole chiave: Cultura

Politica

Conflitti

Criminalità

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative