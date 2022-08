Pussy Riot in Svizzera: "L'Europa finanzia la guerra in Ucraina"

Cantano da anni contro Putin e ora protestano dai palchi europei contro la guerra in Ucraina. Intervista con il gruppo punk-rock femminista Pussy Riot, il cui tour passa anche dalla Svizzera.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 agosto 2022 - 16:36

La band Pussy Riot è diventata famosa in tutto il mondo nel 2012, dopo che la sua "Preghiera punk" nella cattedrale di Cristo Salvatore di Mosca è diventata virale. Con passamontagna in testa, hanno invocato la Madre di Dio, chiedendole di "liberarci da Putin!".

Tre componenti della band arrestate a Berna

Olga Borisova ha annunciato sui social media l'arresto di Marija Alëchina, Lucy Shtein e Taso Pletner, le tre altre componenti delle Pussy Riot, attorno a mezzanotte nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 agosto.

Sono state "ammanettate e arrestate" a Berna mentre stavano disegnando un graffito contro la guerra. Secondo l'attivista, le tre Pussy Riot sono state rilasciate attorno alle tre del mattino. Un concerto della band è in programma il 30 agosto a Rubigen, a sud di Berna.

Le Pussy Riot dipingono dei cartelli stradali per ricordare che la guerra non è lontana, ha spiegato su Facebook Olga Borisova. "L'hanno fatto in diverse città europee", ma in Svizzera "non hanno neanche avuto il tempo di scrivere la distanza in chilometri". "La polizia ha detto che le componenti della band rischiano una multa e/o di essere espulse dalla Svizzera", ha aggiunto.

Contattate dal quotidiano Le Temps, le forze dell'ordine cantonali hanno detto di "non poter confermare la vicenda per ragioni legate alla protezione dei dati". Hanno tuttavia indicato che si trattava di "tre cittadine russe che erano in possesso di bombolette spray". "Le tre donne sono state portate alla stazione di polizia per dei controlli e poi rilasciate".

Il cantone non ha precisato a Le Temps la durata dell'arresto e ha affermato che non intende fornire ulteriori dettagli. Per ciò che riguarda le possibili ripercussioni giudiziarie, al giornale è stato comunicato che dipenderà dalla persona proprietaria del muro su cui è stato realizzato il graffito, la quale potrà decidere se sporgere denuncia.

Questo riquadro è stato aggiunto all'articolo il 30 agosto.

End of insertion