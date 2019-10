(swissinfo.ch)

Vivete all'estero e volete seguire dal vivo le elezioni del Parlamento svizzero di questa domenica? Swissinfo.ch vi offre sul suo sito la cronaca televisiva completa della Radiotelevisione svizzera (RSI) e delle altre emittenti pubbliche nazionali.

Questa domenica, gli svizzeri sono chiamati a rinnovare i seggi delle due Camere federali. A queste elezioni parlamentari partecipano anche oltre 100'000 connazionali residenti all'estero. Per la prima volta gli svizzeri espatriati avranno la possibilità di seguire dal vivo proiezioni, risultati e analisi della RSI e delle altre radiotelevisioni nazionali, indipendentemente dalla loro ubicazione.

dossier Politica Elezioni federali 2019 Il 20 ottobre 2019 il popolo svizzero è chiamato alle urne per eleggere i 246 rappresentanti delle due camere del parlamento svizzero.



Diffusione in tutto il mondo, senza limitazioni

Lo streaming live delle trasmissioni è possibile perché la RSI toglierà per questo evento il geoblocking, che impedisce la visualizzazione dei suoi programmi in alcuni paesi. In questo modo la telecronaca elettorale di domenica 20 ottobre potrà essere diffusa in tutto il mondo in diretta sul sito online di swissinfo.ch o tramite l'applicazione per smartphone "SWI Plus" (disponibile finora solo in lingua tedesca e francese).

Gli svizzeri all'estero avranno quindi pieno e illimitato accesso a informazioni di qualità che consentiranno loro di seguire lo svolgimento della giornata elettorale. RSI fornirà regolarmente un quadro dei risultati in diretta e raccoglierà le reazioni e i commenti di diversi ospiti, esperti, candidati e rappresentanti dei partiti politici.

Informazioni per gli svizzeri all'estero

Swissinfo.ch offrirà inoltre un resoconto aggiornato dell’evento elettorale per gli svizzeri all'estero sul suo sito web e sulla sua applicazione a partire dalle ore 15.00, con gli ultimi sviluppi nelle diverse lingue nazionali. I connazionali espatriati potranno così disporre di una panoramica completa e rapida dell'evoluzione dei risultati in ogni Cantone, come pure di reazioni, analisi e grafici.

L’andamento della giornata elettorale potrà essere seguito anche tramite gli account TwitterLink esterno e FacebookLink esterno di swissinfo.ch.