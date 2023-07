Settecento anni di storia e ancora in piedi

La casa alla Lauigasse è stata costruita nel XIII secolo. © Keystone / Alexandra Wey

Una casa in legno vecchia sette secoli nel Canton Svitto avrebbe dovuto essere demolita. Il Governo federale l'ha temporaneamente protetta con un'ingiunzione. Ora è certo che non verrà distrutta.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 luglio 2023

Reto Holzgang e Andrea Vetsch (SRF)

L'antica casa alla Lauigasse, a Steinen, può rimanere in piedi. Costruita intorno al 1300, la sua conservazione è il risultato di un intervento straordinario dell'Ufficio federale della cultura (UFC). Le trattative tra l'UFC, il proprietario e la Conferenza svizzera delle soprintendenti e dei soprintendenti ai monumenti (CSSM) sono durate quattro anni. Ora l'accordo è stato raggiunto.

Stefan Kunz, direttore dell'associazione Patrimonio svizzero, è sollevato: "È una casa in legno risalente all'epoca della fondazione della Confederazione. È un bene culturale di incommensurabile valore".

Disinteresse delle autorità cantonali

Il Canton Svitto aveva approvato la demolizione della casa nel 2017. Patrimonio svizzero aveva però presentato ricorso. Senza successo. Il Tribunale amministrativo del Cantone l'aveva respinto in assenza, all'epoca, di una legge. L'UFC è quindi intervenuto e ha posto il veto alla decisione.

Svitto è particolarmente ricco di questo tipo di beni culturali. Delle circa 30 case della vecchia Confederazione ancora in piedi in Svizzera, la maggior parte si trova in questo Cantone.

Per anni, tuttavia, il Governo cantonale ha trascurato la protezione di questo patrimonio storico. Nel 2013, ad esempio, sono state demoliti tre edifici lungo il Dorfbach a Svitto e nel 2001 anche la "Haus Niederöst", la più antica casa in legno di tutta Europa, è stata smantellata e ricostruita altrove.

Questi casi hanno scatenato accese discussioni. Una conseguenza è stata che nel 2020 il Cantone ha promulgato una nuova legge sulla protezione dei monumenti che obbliga i proprietari di edifici meritevoli di protezione a preservarli.

Un bungalow al posto dell'antica casa

È così che la casa della Lauigasse 19 a Steinen è stata inserita nell'inventario cantonale di tutela. Le critiche e gli interventi pubblici hanno portato a un ripensamento. Se il Governo di Svitto avesse acconsentito, infatti, alla Lauigasse 19 sarebbe sorto un moderno bungalow. Questi erano i piani del proprietario della casa. Per decenni, sostengono le voci critiche, il Governo avrebbe privilegiato la tutela dei diritti dei proprietari di case, invece di quella dei beni culturali.

Non è chiaro cosa accadrà ora alla casa di Steinen. L'associazione Patrimonio svizzero immagina diverse forme di utilizzo. Si va dalla casa di vacanza a un museo.

La cosa più urgente è però di restaurare il tetto, in modo che l'edificio non subisca ulteriori danni. I lavori costeranno 450'000 franchi e la fattura sarà pagata dal Governo federale. L'accordo prevede di conservare la casa di legno per i prossimi 50 anni.

