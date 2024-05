Un tifo da stadio per il ritorno a casa di Nemo

Nemo riabbracciato dai suoi fan e dalla sua famiglia all'aeroporto di Zurigo. KEYSTONE/KEYSTONE/WALTER BIERI

Reduce dal trionfo all’Eurosong la popstar è atterrata domenica sera a Kloten - Le congratulazioni del consigliere federale Beat Jans pronto ad affrontare con lui temi “queer”.

RSI Info, ATS

Si è fatto attendere Nemo, star svizzera dell’Eurosong, atterrando all’aeroporto di Kloten poco dopo le 22.30 con quasi un’ora di ritardo. Verso le 23:00 il 24enne è stato accolto nella sala arrivi da un centinaio di fan, prevalentemente giovani, che hanno festeggiato la popstar avvolti in bandiere non binarie nei colori giallo, bianco, viola e nero. Tra i presenti anche Erich Fehr, sindaco di Bienne, città d’origine dell’artista.

Le congratulazioni di Beat Jans

Nel frattempo l’impresa di Nemo ha attirato anche l’attenzione della politica. Il consigliere federale Beat Jans ha contattato Nemo, congratulandosi per il traguardo raggiunto: “Con la tua performance hai scritto la storia dell’arte e contribuito significativamente all’accettazione della comunità queer,” ha scritto Jans. “Hai rappresentato la Svizzera mostrando il lato migliore del Paese con il tuo carisma, le tue capacità e i tuoi messaggi positivi,” ha continuato il ministro, esprimendo il desiderio di incontrare Nemo per discutere anche dei diritti queer.

Carine Bachmann: “Svizzera al cuore dell’Europa”

Tutto la Svizzera ha festeggiato il trionfo di Nemo con grande entusiasmo. Carine Bachmann, direttrice dell’Ufficio federale della cultura, ha elogiato l’artista per la sua “magnifica vittoria” e lo ha ringraziato a nome del suo dipartimento. “Questo traguardo proietta un’immagine molto positiva e innovativa degli artisti svizzeri, evidenziando la loro capacità di emergere a livello internazionale,” ha aggiunto.

La direttrice ha infine sottolineato l’opportunità unica che si apre per la Svizzera nell’ospitare un evento di grande calibro l’anno prossimo: “La manifestazione coinvolge 160 milioni di spettatori e gode di grande seguito sui social media. Questo è fondamentale per mostrare che la Svizzera è al cuore dell’Europa come costruzione culturale e può attivamente parteciparvi, il che è certamente positivo per il Paese e per tutti gli artisti svizzeri”.

Il servizio del Telegiornale sulla vittoria di Nemo:

